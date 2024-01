Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Πέθανε η 17χρονη που υπέστη αλλεργικό σοκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τη μαθήτρια που έπαθε αλλεργικό σοκ κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

-

Θρήνος για τη 17χρονη μαθήτρια που είχε υποστεί αλλεργικό σοκ στην Κρήτη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, καθώς μετά από πολυήμερη μάχη στην Εντατική του νοσοκομείου του Βενιζέλειου άφησε την τελευταία της πνοή.

Η μαθήτρια από το Περιστέρι παρέμενε διασωληνωμένη, καθώς έχει υποστεί και οίδημα στον εγκέφαλο. Μάλιστα η ανήλικη έπαθε ανακοπή μετά το αλλεργικό σοκ και πώς οι γιατροί έδωσαν μάχη για να μπορέσουν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Να σημειωθεί πως οι ελπίδες για την 17χρονη είχαν εξανεμιστεί καθώς στις 2 Ιανουαρίου οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένειά της πως είναι εγκεφαλικά νεκρή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 17χρονη πήγε στον μπουφέ του ξενοδοχείου για πρωινό και συμμαθητές της ανέφεραν ότι την είδαν να αλείφει βούτυρο σε μία φέτα ψωμί. Η ανήλικη γνώριζε πως ήταν αλλεργική στα γαλακτοκομικά και λίγο αργότερα κατάλαβε ότι είχε υποστεί αλλεργικό σοκ και άρχισε να τρέχει προς το δωμάτιό της, προκειμένου να κάνει την ένεση που είχε πάρει μαζί της από την Αθήνα.

Λίγα λεπτά αργότερα εκπαιδευτικός συνειδητοποίησε την απουσία της μαθήτριας και ανέβηκε στο δωμάτιό της, όπου την βρήκε αναίσθητη, καθώς περίπου 5 με 7 λεπτά νωρίτερα είχε υποστεί ανακοπή. Παρόλο που είχε κάνει την ένεση, ο οργανισμός της δεν ανταποκρίθηκε.

Στο ξενοδοχείο της Αμμουδάρας έσπευσε ασθενοφόρο για τη διακομιδή της 17χρονης στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, χωρίς σφυγμό, εκεί όπου οι γιατροί κατάφεραν μετά από 10 λεπτά αγωνιώδους προσπάθειας να την επαναφέρουν.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαζάνης για γρίπη: Θα έχουμε αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Καρδίτσα: Αρπαγή βρέφους από τον καταζητούμενο πατέρα του

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν