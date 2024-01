Κόσμος

Γαλλία - Παραίτηση Μπορν: Νέο Πρωθυπουργό ψάχνει ο Μακρόν

Δεκτή έγινε από τον Γάλλο Πρόεδρο η παραίτηση της Πρωθυπουργού. Ποιο είναι το νεαρό... φαβορί για την διαδοχή της.

Η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν όποιος την έκανε αποδεκτή.

Σε ηλεκτρονικό του μήνυμα ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η εργασία της Μπορν στην υπηρεσία του γαλλικού Έθνους ήταν καθημερινά υποδειγματική. Σε ανακοίνωσή του Ελιζέ αναφέρεται ότι η απερχόμενη πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης θα εξακολουθούν να χειρίζονται τις τρέχουσες υποθέσεις ως την αναγγελία της νέας κυβέρνησης από τον πρόεδρο Μακρόν.

Στην επιστολή της παραίτησης της η απερχόμενη πρωθυπουργός αναφέρει ότι «σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι απαραίτητη η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στην Γαλλία». Αναφέρει επίσης ότι εργάστηκε με πάθος για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πρωθυπουργίας, έχοντας στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τους Γάλλους πολίτες. Η απερχόμενη πρωθυπουργός αναφέρει επίσης ότι αντελήφθη την πρόθεση του αρχηγού του κράτους να ορίσει νέο πρόσωπο στον πρωθυπουργικό θώκο.

Ο 34χρονος υπουργός Παιδείας Γκαμπριέλ Ατάλ πιθανολογείται πως θα είναι ο εκλεκτός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την πρωθυπουργία της Γαλλίας, σύμφωνα με τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν αυτές οι αναφορές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός που είχε ποτέ η Γαλλία.

