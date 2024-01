Κοινωνία

Πατήσια: “Γάζωσαν” καφετέρια τα ξημερώματα

Οι περίοικοι ξύπνησαν έντρομοι από τους πυροβολισμούς και ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στα Πατήσια, όταν άγνωστοι πέρασαν έξω από καφετέρια επί της οδού Γιάνναρη και πυροβόλησαν προς αυτή επανειλημμένα, ενώ ήταν κλειστή.

Από τους πυροβολισμούς έσπασε η τζαμαρία του καταστήματος και οι κάτοικοι ειδοποίησαν την ‘Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν επτά κάλυκες.

