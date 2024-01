Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ιαπωνία: Νέα ισχυρή δόνηση

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην ίδια περιοχή που επλήγη την Πρωτοχρονιά από τα 7,5 ρίχτερ που προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

Υποθαλάσσιος σεισμός 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος) σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων δυτικά του νησιού Σάντο, στην κεντρική Ιαπωνία, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία JMA, η οποία δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός αυτός έγινε αισθητός σε τμήμα της ακτής της Θάλασσας της Ιαπωνίας και κυρίως στην ίδια ζώνη που επλήγη την Πρωτοχρονιά από τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,5 βαθμών, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο προσωρινό ακόμη απολογισμό.

