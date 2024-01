Κόσμος

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών

Τι λένε οι διαρκείς νέες ανακοινώσεις των αρχών για θύματα, τραυματίες και τεράστιες υλικές ζημίες.

Ο σεισμός, που έπληξε την 1η Ιανουαρίου την κεντρική Ιαπωνία, στοίχισε τη ζωή σε 202 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τις αρχές του νομού Ισικάουα, όπου σημειώθηκε η καταστροφή.

Ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε ταυτόχρονα και ανέρχεται τώρα σε 102, από 120 που ήταν σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία.

Η πλειονότητα των αγνοουμένων βρίσκεται στην πόλη Ουατζίμα, μια από αυτές που επλήγησαν πιο σφοδρά από την καταστροφή, στη χερσόνησο Νότο, στις ακτές της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν εκατοντάδες μετασεισμοί , προκάλεσε σε όλη την περιοχή χιλιάδες κατολισθήσεις καθώς και την κατάρρευση κτηρίων και δρόμων. Προκάλεσε επίσης τσουνάμι με κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου στην ακτή της χερσονήσου Νότο, μιας στενής λωρίδας γης που εκτείνεται περίπου εκατό χιλιόμετρα στη θάλασσα στην Ιαπωνία. Η δόνηση έγινε αισθητή έως το Τόκιο, σε απόσταση 300 χλμ.

