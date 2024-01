Πολιτισμός

Σίνεντ Ο Κόνορ: Τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας

Τα αίτια του θανάτου της Ιρλανδής τραγουδίστριας έγιναν γνωστά λίγους μήνες μετά τον θάνατό της.

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο΄ Κόνορ, που απεβίωσε τον Ιούλιο σε ηλικία 56 ετών, πέθανε από «φυσικά αίτια», σύμφωνα με τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στο Λονδίνο.

Η τραγουδίστρια, η οποία έγινε ευρέως γνωστή με το τραγούδι της "Nothing Compares 2 U" το 1990, είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της από την αστυνομία στις 26 Ιουλίου, στο σπίτι της στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Σε ένα δελτίο Τύπου, το δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο νότιο Λονδίνο, που είχε αναλάβει την έρευνα για τον θάνατό της, «επιβεβαιώνει πως η Ο΄ Κόνορ πέθανε από φυσικά αίτια».

Μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας, η αστυνομία είχε δηλώσει πως ο θάνατός της «δεν θεωρούταν ύποπτος».

Η απώλειά της είχε προκαλέσει συγκίνηση στην Ιρλανδία και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πέραν της μουσικής της, η τραγουδίστρια ήταν γνωστή για τη μάχη της κατά των σεξουαλικών κακοποιήσεων στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, την οποία κατηγορούσε ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τα παιδιά. Το 1992 έσκισε μια φωτογραφία του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ μπροστά στον τηλεοπτικό φακό στις ΗΠΑ, εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Τα τελευταία χρόνια, η Σινέντ Ο΄ Κόνορ εκφραζόταν ανοικτά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απειλώντας τους πρώην συνεργάτες της με δικαστικές διώξεις, περιγράφοντας τα προβλήματά της στη σωματική και ψυχική υγεία της, τις αυτοκτονικές σκέψεις της και τις περίπλοκες σχέσεις της με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με τους μάνατζέρ της, ολοκλήρωνε πριν από τον θάνατό της ένα νέο άλμπουμ, προετοίμαζε μια περιοδεία και σχεδίαζε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την αυτοβιογραφία της "Rememberings", που είχε εκδοθεί το 2021.

