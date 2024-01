Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η αντίπαλος της Ελλάδας στα νοκ - άουτ

Ποια είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στα νοκ - άουτ παιχνίδια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης ανδρών.

(εικόνα αρχείου)

Η Ολλανδία θα είναι οριστικά η αντίπαλος της εθνικής υδατοσφαίρισης ανδρών, την Πέμπτη (11/1) στο Ζάγκρεμπ, στον νοκ-άουτ αγώνα για πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Οι "οράνιε" επιβλήθηκαν εύκολα στο Ντουμπρόβνικ της Σλοβενίας με 23-7, κατέλαβαν την δεύτερη θέση του Δ΄ ομίλου, πίσω από τη Ρουμανία, και θα αποτελέσουν το εμπόδιο στο δρόμο της ελληνικής ομάδας για τους "8" της διοργάνωσης. Βεβαίως, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου είναι το ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου τον νικητή του ζευγαριού περιμένει η οικοδέσποινα Κροατία.

Οι όμιλοι της β΄ κατηγορίας ολοκληρώθηκαν χωρίς εκπλήξεις κι έτσι οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια των χιαστί νοκ-άουτ αγώνων. Την Τετάρτη, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, ελπίζοντας να επαναλάβει το θρίαμβο του 2022 στο γειτονικό Σπλιτ, όταν είχε νικήσει στον αντίστοιχο αγώνα τους "πλάβι", και το Μαυροβούνιο θα παίξει με τη Γερμανία, ενώ την Πέμπτη (11/1), εκτός του ματς της εθνικής, θα συγκρουστούν η Γεωργία με τη Ρουμανία.

Εν τω μεταξύ, στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Αϊντχόφεν προκρίθηκε η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών, που παράλληλα εξασφάλισε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα και πλέον θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Παρά το "νεκρό" δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δέχθηκε τέσσερα αναπάντητα γκολ, η ομάδα της Αλεξίας Καμμένου δικαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στη Γαλλία και πήρε τη νίκη με 15-7, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Νίνου με τέσσερα γκολ.

