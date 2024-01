Αθλητικά

Euroleague: Θρίαμβος του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού

Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού που κατάφερε να...ανακτήσει θέσεις στην κατάταξη της Euroleague. Ξεπέρασε τον Σπανούλη ο Σλούκας στις ασίστ.

Το «καυτό» πρώτο ημίχρονο, όταν ξέφυγε ακόμα και με 22 πόντους (38-16 στο 14΄) και η ψυχραιμία στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στο θρίαμβο, στην 20ή αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 83-76 της Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 12-8, με το οποίο επέστρεψαν στην τέταρτη θέση της κατάταξης, πριν υποδεχθούν την Πέμπτη (11/1) τη Μονακό. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υπέστη την έβδομη διαδοχική ήττα της, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 7-13.

Στην ξεχωριστή βραδιά του Κώστα Σλούκα (9π.), ο οποίος με τις εννέα ασίστ που μοίρασε «στρογγυλοκάθισε» στην τρίτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους πασέρ στην Ιστορία της Euroleague, προσπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη, ο Παναθηναϊκός είδε τον Μάριους Γκριγκόνις να πετάει... φωτιές στην επίθεση και με τους 24 πόντους του με 7/9 τρίποντα (προσωπικό ρεκόρ) να οδηγεί το «τριφύλλι» στην επιτυχία, στην εκκίνηση της «διαβολοβδομάδας» και στην επιστροφή του στο ΟΑΚΑ.

Με διάθεση στο κομμάτι της δημιουργίας (23 ασίστ), μία πρώτη περίοδο με ρεσιτάλ και στην άμυνα, αλλά και με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας από τα 6,75 (13/23 τρίποντα), οι «πράσινοι» πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, είχαν τον έλεγχο για 30 λεπτά, ενώ ακόμα κι όταν ο Μπομπουά έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης στον... επίλογο του αγώνα, είχαν τα αντανακλαστικά, αλλά και το κομβικό τρίποντο του Τζέριαν Γκραντ στο 39΄ για να σβήσουν τη... φωτιά.

Εκτός του Γκριγκόνις, διψήφιοι ήταν και οι Ντίνος Μήτογλου (14π.), Κέντρικ Ναν (14π.) και Ματίας Λεσόρ (10π.), ενώ από την Αναντολού ο Ροντρίγκ Μπομπουά πάλεψε με 16 πόντους, βλέποντας όμως τον Σέιν Λάρκιν να μην ακολουθεί (9π. με 2/6 τρίποντα)

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 51-35, 68-57, 83-76

Με ένα σεμιναριακό πρώτο δεκάλεπτο σε άμυνα και επίθεση, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε από τα πρώτα λεπτά μία διαφορά ασφαλείας, φτάνοντας τη στο 10΄ στο +11 (25-14), ενώ με τα τρίποντα να πέφτουν... βροχή και σε ρόλο εκτελεστή τον Γκριγκόνις, την εκτίναξε στο +22 στο 14΄ (38-16), για να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +16 (51-35).

Ο Λιθουανός δεν κατέβασε ταχύτητα στην τρίτη περίοδο και ευστοχώντας στο έκτο του σε ισάριθμες προσπάθειες στο 22΄, έγραψε το 57-40, πριν η Αναντολού βγάλει αντίδραση και με σερί 8-0 πλησιάσει σε 59-51. Ωστόσο, με τον Γκριγκόνις να είναι ασταμάτητος (7/7 τρίποντα). ο Παναθηναϊκός βρήκε και πάλι ρυθμό κλείνοντας την περίοδο με διψήφια διαφορά (68-57).

Ένα νέο σερί 6-0 του «τριφυλλιού» στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου, διαμόρφωσε το 74-60 στο 33΄ και όλοι πίστεψαν ότι η σεμνή τελετή έλαβε τέλος... Ο Μπομπουά όμως με... τετράποντο είχε διαφορετική άποψη, δίνοντας πνοή για νέα αντίδραση στην Αναντολού, που βρέθηκε στο 38΄ στο -3 (76-73). Ο Γκραντ, όμως ήταν εκεί για να απαντήσει από τα 6,75, γράφοντας από τα 6,75 το 79-73 στο 39΄ και δίνοντας τέλος στα όνειρα των φιλοξενούμενων για «διπλό».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Περούγκα, Βίλιους

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Σλούκας 9 (2), Γκραντ 6 (2), Ναν 14, Λεσόρ 10, Αντετοκούνμπο 6, Γκριγκόνις 24 (7), Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 14 (2).

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εμρέ Τσαν): Λάρκιν 9 (2), Μπομπουά 16 (4), Μπράιαντ 12, Γκαζί, Τόμπσον 8 (1), Πλάις 13 (3), Χόλατζ, Οτούρου 4, Ντάουμ 5 (1), Γουίλις 9 (3).

Ο Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη στις ασίστ

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού χρειαζόταν οκτώ ασίστ για να προσπεράσει τον νυν τεχνικό του Περιστερίου.

Ο Σλούκας «έπιασε» τον Σπανούλη από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του «τριφυλλιού» κόντρα στην Αναντολού Εφές, καθώς έδωσε εφτά «τελικές» πάσες στα πρώτα 13 λεπτά του αγώνα. Η όγδοη ασίστ του ήρθε περίπου 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, με αποδέκτη τον Ματίας Λεσόρ. Ο διεθνής γκαρντ «κυνηγάει» πλέον τον Νικ Καλάθη της Φενέρμπαχτσε και τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Επιστροφή στις νίκες πριν τον Παναθηναϊκό για τη Μονακό

Η Μονακό έδωσε ενώπιον του κοινού της τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών και με ρεκόρ 11-9 μπήκε και πάλι δυνατά στο κόλπο της εξάδας στη Euroleague. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 93-83 της Μπασκόνια στο Πριγκιπάτο, για την 20ή αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη δέκατη ήττα τους.

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας της Μονακό από τα 6,75 (11/24 τρίποντα) και η άμυνα, που υποχρέωσε την Μπασκόνια σε 19 λάθη, αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας των Μονεγάσκων, οι οποίοι είχαν σε μεγάλη βραδιά τον «συνήθη-ύποπτο» της επίθεσης τους, Μάικ Τζέιμς, με 26 πόντους και 7 ασίστ. Από τους Βάσκους προσπάθησε για το «διπλό» με τεράστια εμφάνιση ο Μάρκους Χάουαρντ με 33 πόντους και 5/9 τρίποντα, χωρίς όμως να καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του στο «διπλό».

