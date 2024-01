Αθλητικά

Euroleague: Παναθηναϊκός - Βαλένθια με νίκη στην... εκπνοή

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε της Βαλένθια στην Ισπανία.

Ο «μαγικός» Λούκα Βιλντόζα (19π., 5/7τρίπ.) και η εύστοχη βολή του Ματίας Λεσόρ ένα δευτερόλεπτο και εννέα δέκατα πριν το φινάλε του αγώνα, χάρισαν στον Παναθηναϊκό μία τεράστια νίκη στη Βαλένθια με 82-81 στη 19η αγωνιστική της Euroleague, βάζοντας τέρμα στην «κατάρα» 18 σερί ηττών επί ισπανικού εδάφους. Οι «πράσινοι», που αγωνίστηκαν χωρίς τον «λαβωμένο» αρχηγό τους Κώστα Σλούκα, έδειξαν χαρακτήρα στο φινάλε και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-8, την ώρα που οι «νυχτερίδες» έπεσαν στο 10-9.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-47, 69-66, 81-82

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο ματς με τον Γκριγκόνις να ξεκινάει με 5 πόντους και τους «πράσινους» να παίρνουν ένα μικρό προβάδισμα με 9-3. Η Βαλένθια άρχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και με ένα δικό της σερί 7-0 πέρασε μπροστά «χτυπώντας» στο «ζωγραφιστό», όπου ο Παναθηναϊκός είχε «θέματα» τόσο στην άμυνά του, όσο και στα ριμπάουντ. Οι Ισπανοί πήραν τρεις φορές διαφορές 5 πόντων, όμως οι παίκτες του «τριφυλλιού» με τους Λεσόρ και Ερνανγκόμεθ «μάζεψαν» το σκορ στον ένα πόντο στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι Μπράντον Ντέιβις και Άντερσον έβαλαν τις «νυχτερίδες» μπροστά με 7 πόντους στο 14’ (33-26), όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε ξανά αντίδραση και με ένα δικό του 8-0 πέρασε μπροστά χάρις στα δύο τρίποντα του Βιλντόζα και το μαχητικό πνεύμα του Κώστα Αντετοκούνμπο (36-37). Το προβάδισμα άλλαξε ξανά χέρια με τα «χτυπήματα» των Αροστέγι και Οτζελέγιε (τρίποντο), με τους Ισπανούς να πηγαίνουν το σκορ στο 45-40, όμως ο Γκραντ με 5 προσωπικούς πόντους κι ένα buzzer-beater τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το ισόπαλο 47-47.

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ σοβαρά σε άμυνα κι επίθεση και με δύο τρίποντα του Ντίνου Μήτογλου πήρε προβάδισμα 7 πόντων (54-47). Άλλοι 5 πόντοι του εξαιρετικού Λούκα Βιλντόζα έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +9 (59-50), όμως ακολούθησε ένα τρίλεπτο μπλακ-άουτ των «πράσινων» και δύο τρίποντα του Χάρπερ που οδήγησαν σε ένα επιμέρους 10-0 και ξανάφεραν τους Ισπανούς μπροστά στο σκορ (60-59). Ο Βιλντόζα (που έπαιξε και για τον τραυματία Σλούκα) με το τρίτο τρίποντό του έδωσε ξανά προβάδισμα στο «τριφύλλι» όμως οι «νυχτερίδες» κατάφεραν να ξαναβρούν ρυθμό στην επίθεση και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +3 (69-66).

Στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στο σκορ για τεσσεράμισι λεπτά, η Βαλένθια συνέχισε να τον «πληγώνει» κάτω από το καλάθι και η διαφορά ξέφυγε στο +7 για τους Ισπανούς (73-66). Ο Βιλντόζα «ξεκόλλησε» τους «πράσινους» με άλλο ένα μεγάλο τρίποντο (73-69), την ώρα που η άμυνα του «τριφυλλιού» συνέχισε να ανταποκρίνεται καλά, δίνοντας το έναυσμα για την «επιστροφή». Το τρίποντο του Γκριγκόνις απ’ τη γωνία κι ένα τρομερό φόλοου του Λεσόρ έστειλαν το παιχνίδι ξανά σε απόλυτη ισορροπία (77-77) στα 2’ 05’’ πριν το φινάλε.

Στο φινάλε έσπασαν... καρδιές. Ο Ίγκλις με καλάθι και φάουλ έδωσαν «αέρα» τριών πόντων στη Βαλένθια, με τον Γκραντ να μειώνει στο πόντο με ένα εύστοχο «ζευγάρι» βολών. Στα 33 δευτερόλεπτα οι διαιτητές σε μία πολύ αμφισβητούμενη φάση έδωσαν φάουλ υπέρ του Τζόουνς, ο οποίος στον αιφνιδιασμό απώθησε με το αριστερό χέρι του τον Γκραντ. Ο Αμερικανός ευστόχησε στη μία απ’ τις δύο βολές κι ο Βιλντόζα στο καλύτερό του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με ένα φοβερό ντράιβ ισοφάρισε σε 81-81.

Στα δύο δευτερόλεπτα ο Χάρπερ αστόχησε σε τρίποντο κι ο Λεσόρ που πήρε το ριμπάουντ κέρδισε φάουλ απ’ τον Ντέιβις. Ο Γάλλος σέντερ ευστόχησε στη δεύτερη βολή δίνοντας προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 82-81 και στο διάστημα που απέμενε ο Οτζελέγιε αστόχησε σε τρίποντο της... απελπισίας, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν μία πολύ μεγάλη νίκη.

Οι διαιτητές: Ντιφαλά, Γιόβτσιτς, Σέμες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Άλεξ Μούμπρου): Χάρπερ 12 (3), Πουέρτο, Ρίβερς 7, Πραντίγια 2, Άντερσον 4, Αροστέγι 5, Τζόουνς 10, Ίνγκλις 7, Γιόβιτς 5 (1), Ρόμπερτσον 6 (2), Ντέιβις 10, Οτζελέγιε 13 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα 19 (5), Μπαλτσερόφσκι, Γκραντ 13 (1), Ναν 7 (1), Λεσόρ 12, Αντετοκούνμπο 5, Γκριγκόνις 11 (2), Ερνανγκόμεθ 4, Μήτογλου 11 (2), Μαντζούκας.

