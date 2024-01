Υγεία - Περιβάλλον

Ζαχάρω - Μηνιγγίτιδα: 9χρονος διακομίστηκε στην Αθήνα

Σε Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας μεταφέρθηκε εσπευσμένα το 9χρονο αγόρι, το οποίο έχει διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα, σε σταθερή κατάσταση από το απόγευμα της Τρίτης, ένα 9χρονο αγοράκι από την περιοχή της Νέας Φιγαλείας.

Το παιδί παρουσίασε συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας και οι γονείς του ανήσυχοι το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου έγινε διάγνωση για μηνιγγίτιδα.

Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από τη Ζαχάρω στην Αθήνα και στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Στο Δήμο Ζαχάρως, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, έγινε σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου, του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Ζαχάρως, Αντιδημάρχων και άλλων φορέων και αποφασίστηκε να μην λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο της Νέας Φιγαλείας την Τετάρτη για προληπτικούς λόγους, καθώς και να γίνει απολύμανση στους χώρους των σχολείων.

