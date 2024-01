Οικονομία

Ακρίβεια - Σκρέκας: Τα 4 νέα μέτρα για μείωση τιμών

Ποια είναι τα 4 νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Το νέο πλέγμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την άρση των στρεβλώσεων στην αγορά, που κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζει ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στα μέτρα που ισχύουν ήδη, όπως στη μείωση τιμής κατά 5% για έξι μήνες και στο καλάθι του νοικοκυριού. Παραθέτοντας τα στοιχεία για τους ελέγχους ανέφερε ότι σε όλη τη διάρκεια του 2023 διενεργήθηκαν από τη ΔΙΜΕΑ συνολικά 25.267 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 1.865 πρόστιμα. ύψους 13,416 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τόνισε, διαπιστώνεται ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με υπόλοιπη Ευρώπη, τονίζοντας ότι καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές και δεν πρόκειται να τις ανεχτούμε.

Ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε την εφαρμογή 4 «δραστικών» μέτρων:

Μειώνονται οι παροχές προς τα σούπερ μάρκετ και εξασφαλίζονται χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή. Συγκεκριμένα, περιορίζονται οι συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών στα σούπερ μάρκετ κατά 30% και μεταφέρεται το όφελος στον καταναλωτή με αντίστοιχη μείωση της τιμής στο ράφι. Το μέτρο θα εφαρμοστεί στις κατηγορίες που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατηρήθηκαν αποκλίσεις. Τα προϊόντα αυτά είναι: απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες. Πώς θα εφαρμοστεί: Το μέτρο αφορά, όπως εξήγησε ο κ. Σκρέκας, τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ είτε αυτές δίνονται επί τιμολογίου είτε αποδίδονται στα σούπερ μάρκετ με πιστωτικά τιμολόγια. Άρα η ΔΙΜΕΑ που θα επωμιστεί τον έλεγχο θα έχει τα συνολικά στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης οικονομικής χρήσης. Έτσι θα προσδιοριστούν ποιες είναι οι συνολικές εκπτώσεις και αυτές θα πρέπει να μειωθούν κατά 30%. Η ισόποση αξία θα πρέπει να περάσει στις τιμές των προϊόντων στα ράφια, μειώνοντας αντίστοιχα τις τιμές προς τους καταναλωτές.

Αποτρέπονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Δεν επιτρέπεται στους προμηθευτές που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχουν ανατιμήσει για 3 μήνες. Το μέτρο αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ. Για τους προμηθευτές που διατηρούν σταθερές τις τιμές ή τις μειώνουν των προϊόντων τους επιτρέπονται κανονικά οι προωθητικές ενέργειες προς όφελος των καταναλωτών. Πώς θα εφαρμοστεί: Όπως εξήγησε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Σκρέκας, το μέτρο ξεκινάει από σήμερα. «Από σήμερα, όποιο προϊόν ανατιμείται, δεν θα μπορεί να προωθηθεί με ενέργειες μέσα στα καταστήματα στα σούπερ μάρκετ», ανέφερε χαρακτηρίζοντας το μέτρο αποτρεπτικό για τις εταιρείες και δεν θα επιτρέψει αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Σημείωσε επίσης ότι ο έλεγχος θα διενεργείται από τα συνεργεία της ΔΙΜΕΑ και με ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι, η κυβέρνηση υποχρεώνει τους προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές. Επιτρέπεται μόνο πιστωτικό τιμολόγιο ύψους έως 3% για επιστροφές προϊόντων ή φύρας. Το μέτρο αφορά νωπά φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Πώς θα εφαρμοστεί: Όπως εξήγησε ο κ. Σκρέκας, δεν επιτρέπεται να δίνονται εκπτώσεις με πιστωτικά τιμολόγια στα σούπερ μάρκετ. Όλα θα πρέπει να είναι στο τιμολόγιο ώστε να υπάρχει μία καθαρότερη εικόνα και απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την πορεία των προϊόντων από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Διευκρίνισε επίσης ότι το μέτρο θα οριστεί με νόμο. «Δεν είναι ένα έκτακτο μέτρο, είναι μόνιμο».

Πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Για τις τιμές πώλησης του βρεφικού γάλακτος ορίζεται πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των εταιρειών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και εμπορικού κέρδους 7%.

«Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μία κρίσιμη και δραστική παρέμβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας, αναφέροντας ότι επιτυγχάνεται:

Άμεση μείωση της τιμές σε βασικά αγαθά στα ράφια

Επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή καθώς οι όποιες εκπτώσεις και προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές

Αποτρέπεται η παραπλάνηση των καταναλωτών

Αυστηροποιούνται και διευρύνονται οι νέες τεχνολογίες για τον εντοπισμό της αισχροκέρδειας

Κληθείς να εξηγήσει πώς θα επηρεαστούν οι τιμές των προϊόντων στα ράφια με τα νέα μέτρα, ο υπουργός Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι οι τιμές βασικών προϊόντων, όπως το βρεφικό γάλα, θα μειωθούν από την έναρξη της εφαρμογής αυτών των μέτρων. Όπως είπε, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός Μαρτίου το αργότερο καθώς η κυβέρνηση δίνει ένα περιθώριο 40-50 ημερών προκειμένου να προσαρμοστούν οι εμπορικές πολιτικές και οι τιμές στα ράφια.

