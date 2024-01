Αθλητικά

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Μηνύσεις για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μηνύσεις καταθέτει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον αγώνα με την ΑΕΚ, τον οποίο έχασε στο "Γ.Καραϊσκάκης".

Σε συνέντευξη Τύπου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και αντιπρόεδρος του συλλόγου, Αλέξης Κούγιας, έκανε γνωστό ότι η πειραϊκή ομάδα προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης στην Εισαγγελία Πειραιώς, στην οποία καταγγέλλονται «τα αδικήματα της συστάσεως συμμορίας και της διαπράξεως του κακουργήματος που προβλέπει το άρθρο 132 του αθλητικού νόμου».

Εγκαλούμενη είναι η διαιτητική ομάδα του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ήτοι ο Σλοβάκος διαιτητής Μπόρις Μαρέφκα, οι βοηθοί του Αντρέι Χέρμο, Ματέι Ζέμκο, ο VAR Κρίστιαν Μίχελ και ο AVAR Ανδρέας Μεϊντάνας.

Επίσης εγκαλούμενοι είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Παναγιώτης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Πίτερ Φρόιντφελντ και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ, Σταύρος Μάνταλος και Γιάννης Σπυρόπουλος.

