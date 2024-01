Κόσμος

Τουρκία – Γάζα: Ανησυχία για τα πλοία δυτικών χωρών στην Κύπρο

Ρεπορτάζ της τουρκικής τηλεόρασης περιγράφει την ανησυχία που έχει προκαλέσει στην Άγκυρα η παρουσία των δυτικών πλοίων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Χαμπέρ Γκλομπάλ τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ, χρησιμοποίησαν τα λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας.

«Οι τρίτες χώρες που παρατάχθηκαν στην περιοχή στο όνομα της Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ξεκίνησαν να διατηρούν τις θέσεις τους σε μόνιμη βάση. Τη στιγμή που αυξάνονται οι εντάσεις στο νησί, η ‘Ε/Κ Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τρίτους να αναλάβουν τα εδάφη της.

Ο στόχος από τη μια είναι να καταστούν οι τρίτοι ως μόνιμες δυνάμεις στο νησί και από την άλλη να παραδίδεται η ανθρωπιστική βοήθεια από το λιμάνι της Λάρνακας προς την Γάζα υπό τον συντονισμό του Ισραήλ», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, το τουρκικό κανάλι υποστηρίζει ότι η παραχώρηση των βάσεων της παράταξης υπό τη ‘νότια Κύπρο’ προς τρίτες δυνάμεις αποτελεί μια παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Συνθήκης Εγγυήσεως που υπεγράφη το 1960.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα σκηνικό αντίθετο στα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ.

Ανάμεσα στις χώρες που έχουν εγκατασταθεί στο νησί, αυτή που κέντρισε περισσότερο την προσοχή είναι η Γαλλία.

Η Γαλλία παλαιότερα είχε προμηθεύσει με μαχητικά αεροσκάφη την Ελλάδα προσπαθώντας να διαταράξει τις ισορροπίες των δυνάμεων στο Αιγαίο, ενώ τώρα δραστηριοποιείται στη ‘Νότια Κύπρο’, όπου πρόσφατα έφτασε ένα γαλλικό αμφίβιο αποβατικό πλοίο στο λιμάνι της Λάρνακας της ‘Νότιας Κύπρου’.

Η Γαλλία θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη της περιοχής, προκειμένου να αυξήσει τους αριθμούς της στην περιοχή.

Η Τουρκία συνεχίζει να παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις», καταλήγει το ρεπορτάζ.

