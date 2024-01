Πολιτισμός

Ο Γούλιαμ Νταφόε απέκτησε το αστέρι του στη “Λεωφόρο της Δόξας”

Με εκλεκτούς φίλους του γιόρτασε την αποκάλυψη του αστεριού του ο ηθοποιός του «Poor Thigs».

Ο Γουίλεμ Νταφόε, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε 150 ταινίες στη μακροχρόνια καριέρα του τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

«Είναι τιμητικό να βρίσκομαι εδώ και να συμμετέχω σε αυτό» είπε ο ηθοποιός δείχνοντας τη Λεωφόρο του Χόλιγουντ.

«Είναι υπέροχο να είμαι μέρος αυτής της κοινότητας καλλιτεχνών και ανθρώπων, με το να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να βλέπουμε τα πράγματα από τη δική τους οπτική, μας κάνουν να νιώθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον και μας ενώνουν» πρόσθεσε ο Γουίλεμ Νταφόε.

Ως ένας από τους πιο πολυτάλαντους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Νταφόε έχει υποδυθεί διαφορετικούς ρόλους, από τον φλύαρο φαροφύλακα στην ταινία «The Lighthouse», έναν γκάνγκστερ στο «Wild At Heart» του Ντέιβιντ Λιντς και τον Βίνσεντ βαν Γκογκ στο «At Eternity's Gate». Πιο πρόσφατα, υποδύθηκε έναν ιδιόρρυθμο επιστήμονα στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου που απέσπασε Χρυσή Σφαίρα.

Έχει λάβει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ - μία για Α΄ Ανδρικό Ρόλο για την ερμηνεία του ως Βαν Γκογκ και τρεις για Β’ Ανδρικό Ρόλο.

Στην τελετή στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ ήταν παρόντες οι Πέδρο Πασκάλ και Πατρίσια Αρκέτ οι οποίοι εξήραν τη γενναιοδωρία και το ταλέντο του Νταφόε. Ο Πέδρο Πασκάλ επαίνεσε τον Γουίλεμ Νταφόε ως τον «σημαντικότερο δάσκαλό του».

«Επαναπροσδιορίζει την έννοια του επαναστάτη και της πρωτοτυπίας μετατρέποντας τη σε γενναιοδωρία, ακεραιότητα, καλοσύνη και διασκέδαση» είπε ο Πασκάλ μιλώντας για τον «καταπληκτικό φίλο του».

«Θα πω ότι είναι ο καλύτερος Αμερικανός ηθοποιός της εποχής μας» τόνισε.

