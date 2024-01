Οικονομία

Ακρίβεια - Σκρέκας στον ΑΝΤ1: Θα υπάρξουν σκληροί έλεγχοι για τα νέα μέτρα (βίντεο)

Τι απάντησε ο Υπ. Ανάπτυξης στον Νίκο Χατζηνικολάου για τις τιμές και τις νέες παρεμβάσεις για την αθέμιτη κερδοφορία, τα πρόστιμα σε εταιρείες, αλλά και για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

-

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τετάρτη ο Υπουργός Ανάπτυξης, με αφορμή τις 4 παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την μείωση των τιμών και την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εις βάρος των καταναλωτών, που παρουσιάστηκαν το πρωί, μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο ερώτημα γιατί τόσα χρόνια δεν λαμβάνονταν ανάλογα μέτρα, ο Κώστας Σκρέκας αποκρίθηκε ότι «αυτά δεν είναι τα πρώτα μέτρα που έχουμε λάβει. Έχουμε λάβει σκληρά μέτρα και κάνουμε και συνεχείς ελέγχους. Έχουμε επιβάλει πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία και σε μεγάλες εταιρείες. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει επιβάλλει τέτοια πρόστιμα. Έχουμε λάβει και άλλα μέτρα, θα δούμε και αυτά πως θα λειτουργήσουν – που πιστεύουμε ότι θα έχουν αποτέλεμσα - και αν χρειαστεί θα λάβουμε και άλλα μέτρα».

Κληθείς να απαντήσει γιατί ίδια προϊόντα πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Υπουργός Ανάπτυξης απάντησε ότι «πωλούνται ορισμένα ακριβότερα στην Ελλάδα, αλλά πωλούνται και ορισμένα φθηνότερα στην Ελλάδα από ότι σε άλλες αγορές, όπως δείχνει και η μελέτη του ΙΕΛΚΑ. Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι 25%, όταν στην Βουλγαρία είναι 35%, σε μια χώρα που έχει χαμηλότερους μισθούς. Η Γερμανία έχει 27% πληθωρισμό τροφίμων, αλλά βεβαίως στην Γερμανία έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη κάθε οικογένεια».

«Εμείς, οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί (ΔΙΜΕΑ, Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.α.) διαπίστωσαν ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων οι τιμές είναι μεγαλύτερες από ότι στην Ευρώπη και ελήφθησαν τα μέτρα τα σημερινά που εξορθολογίζουν την αγορά και οδηγούν σε μειώσεις τιμών», παρατήρησε ο κ. Σκρέκας, επισημαίνοντας ότι για την τήρηση των σημερινών παρεμβάσεων «Ο έλεγχος θα είναι σκληρός και δίκαιος, δεν θα διστάσουμε απέναντι σε κανέναν και θα προστατεύσουμε τον Έλληνα και την Ελληνίδα».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον Υπουργό Ανάπτυξης αν θα υπερψηφίζει την ρύθμιση για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, που αποκάλυψε λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο Κώστας Σκρέκας, «Είναι ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό και δύσκολο, έχει να κάνει με ευαισθησίες, με μια πραγματική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία και έχει να κάνει και με δικαιώματα. Είμαι σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός θα φέρει πολύ ισορροπημένο και δίκαιο νόμο».

