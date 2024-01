Οικονομία

Ομάν: Ρεσάλτο σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τους καταληψίες και την κατάσταση του πληρώματος.

(εικόνα αρχείου)

Της Δώρας Βογιατζάκη

Το δεξαμενόπλοιο Σεν Νίκολας με σημαία Μάρσαλ καταλήφθηκε, σύμφωνα με το Associated Press από άγνωστους ένστολους ενόπλους σήμερα τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ομάν και του Ιράν εκεί που τα πλοία διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Η είδηση έγινε γνωστή από Βρετανικές πηγές τις οποίες ενημέρωσε ιδιωτική εταιρία ασφάλειας πλοίων.

Γνωρίζουμε ότι στο πλοίο υπάρχουν 18 Φιλιππινέζοι αλλά και ένας 20χρονος Έλληνας ναυτικός , δόκιμος πλοίαρχος γεγονός που θα κινητοποιήσει το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών, δεν υπάρχουν ωστόσο πολλές λεπτομέρειες ούτε για την επίθεση, ούτε για την κατάσταση των ναυτικών και του πλοίου καθώς και η πλοιοκτήτρια εταιρία δηλώνει ότι δεν έχει επαφή με το πλήρωμα από τις 6 και μισή σήμερα το πρωί.

Το τάνκερ Σεν Νίκολας, με το προηγούμενο όνομα του που ήταν Σουέζ Ρατζάν είχε γίνει αντικείμενο δικαστικής έρευνας από την Αμερικανική Δικαιοσύνη για παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μεταφορά 1 εκατομμυρίου βαρελιών Ιρανικού πετρελαίου. Η δικαστική διαμάχη με τις ΗΠΑ ωστόσο έληξε τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε εικάζεται ότι η επίθεση μπορεί να σχετίζεται και με αντίποινα.

Η κατάληψη αυτή προτίθεται στις πρόσφατες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, επιθέσεις που έχουν κινητοποιήσει τη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο.

