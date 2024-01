Πολιτική

Ολυμπιακοί αγώνες - Επέτειος: Ο αθλητισμός δεν διχάζει, αντιθέτως ενώνει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός (εικόνες)

Τι είπε μεταξύ άλλων για την ευγενή άμιλλα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, στην γιορτή του αθλητισμού.

«Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα, της αθλητικής οικογένειας ενωμένης. Ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός δεν διχάζει. Και αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να υπηρετεί αυτή την αποστολή ανάδειξης του αθλητισμού συνολικά στη χώρα. Με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθλητισμού στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκεύματων και Αθλητισμού. Ο πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή χρονιά και καλή επιτυχία στους αθλητές μας και καλή δύναμη ενόψει της Ολυμπιακής χρονιάς.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την πρωτοβουλία του να φέρει κοντά όλη την οικογένεια του αθλητισμού, για να τιμήσουν τα 20 χρόνια από το 2004, μία χρονιά που είπε είναι χαραγμένη στο συλλογικό αλλά και στο ατομικό υποσυνείδητο και στη μνήμη μας.

«Το 2004 ήταν η χρονιά που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά: με την άρτια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, μία οργάνωση στην οποία πολλοί είχαν προεξοφλήσει, κα Αγγελοπούλου -όπως μας υπενθυμίσατε- ότι η χώρα μας δεν θα μπορούσε τελικά να πετύχει και βέβαια με τον μοναδικό θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδος, η οποία μας προσέφερε -είτε είμαστε αθλητές Έλληνες, είτε είμαστε απλοί φίλαθλοι- χαρές μοναδικές και στιγμές πραγματικά αξέχαστες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, και μέσα από την πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος, να τιμούμε αυτές τις στιγμές και να παίρνουμε μαθήματα από το τι πραγματικά κάναμε καλά πριν από 20 χρόνια. Είτε πρόκειται για τον θρίαμβο μίας ομάδας η οποία έβαλε το ομαδικό πάνω από το ατομικό και εξέπληξε τους πάντες με την πειθαρχία της και με το πάθος της, είτε μιλάμε για την εξαιρετικά σύνθετη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων που απαίτησε από όλους μας, από το κράτος, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και να βάλουμε πάλι τον συλλογικό στόχο πάνω από τις ατομικές φιλοδοξίες».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αξίζει μερικές φορές όταν αντιμετωπίζουμε στη σημερινή εποχή άλλου είδους προκλήσεις, να θυμηθούμε τι ήταν αυτό το πνεύμα συλλογικότητας, οργάνωσης, εθελοντισμού, το οποίο «γεννήθηκε» μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

«Και να αναζητήσουμε αυτό το αόρατο νήμα το οποίο ενώνει τις προκλήσεις μιας άλλης εποχής με τις δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Και νομίζω ότι θα βγάλουμε πολλά θετικά συμπεράσματα από αυτά τα οποία πετύχαμε το 2004. Συμπεράσματα τα οποία είναι χρήσιμα και στη σημερινή εποχή», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι το 2024, ως μία χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να ξεδιπλώσει το συνολικό της σχέδιο για τον αθλητισμό.

«Δεν θα πω πολλά γι' αυτά, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αθλητισμού πολύ πιο αναλυτικά στις πρωτοβουλίες μας για τον επόμενο χρόνο.

Θα αναφέρω όμως την ξεχωριστή σημειολογία της μεταφοράς του Υπουργείου Αθλητισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και αυτή η σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και αθλητισμού, στην οποία τόσο πιστεύω, επιβεβαιώνεται τώρα και μέσα από αυτή τη θεσμική ανακατανομή και βέβαια την αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου του Υφυπουργού Αθλητισμού σε Αναπληρωτή Υπουργό. Πιστεύω ότι και αυτό από μόνο του στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προτεραιότητα την οποία αποδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά στη σημασία του αθλητισμού», σημείωσε.

Και τόνισε: «Έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε κάνει πολλά, έχουμε πολλά περισσότερα ακόμα να κάνουμε, είτε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, για τα προπονητήρια μας, για τον σχολικό αθλητισμό, για την αντιμετώπιση της βίας, για το πώς θα ενθαρρύνουμε τα νέα παιδιά να αθλούνται περισσότερο. Πώς θα τα πάρουμε μακριά από άλλες προκλήσεις, πώς θα αντιμετωπίσουμε την παιδική παχυσαρκία, τον εθισμό στις ηλεκτρονικές συσκευές. Ο αθλητισμός δίνει μια απάντηση σε όλα αυτά τα βαθιά κοινωνικά προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, τα αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος».

Ο πρωθυπουργός επιπρόσθετα επισήμανε πως οι αθλητές οι οποίοι σήκωσαν στις πλάτες τους όλη τη χώρα είναι πηγή έμπνευσης, κυρίως για τα νέα παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν τα βήματα τους.

«Γιατί όσοι αγαπάμε τον αθλητισμό και αθλούμαστε ερασιτεχνικά ξέρουμε πόσο τεράστια προσπάθεια χρειάζεται να καταβληθεί για να φτάσετε στο σημείο να πετύχετε την άνοδο και την διάκριση. Κόπος, πόνος, αποτυχίες, απογοητεύσεις, υποστήριξη. Μιλάμε για τους αθλητές μας, μιλάμε για τους παραολυμπιονίκες μας. Όλοι αυτοί που είναι από πίσω, οι προπονητές σας, οι φυσιοθεραπευτές σας, όλοι αυτοί οι οποίοι σας επιτρέπουν να κάνετε τον πρωταθλητισμό στο επίπεδο το οποίο μπορείτε και τα καταφέρνετε», συνέχισε.

Και συμπλήρωσε: «Σε όλους αυτούς, λοιπόν, ένα ξεχωριστό, ένα μεγάλο «ευχαριστώ», μαζί με τις ευχές μου το 2024 να είναι μία χρονιά μεγάλων επιτυχιών στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι. Με τις ευχές μου, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου να τα καταφέρει να βρεθεί εκεί που της αξίζει, στα γήπεδα της Γερμανίας, στο Euro του 2024.

Να κλείσω, λοιπόν, ευχόμενος στην καθεμία και στον καθένα πρώτα και πάνω από όλα υγεία. H υγεία για τον αθλητή είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σωματική και ψυχική υγεία, όχι μόνο να είμαστε γεροί στο σώμα, να είμαστε γεροί και στο μυαλό. Και βέβαια, επιτυχίες στον αθλητισμό μας συνολικά».

