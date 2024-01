Συνταγές

Ανάποδη μηλόπιτα από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου

Μια εξαιρετικά γευστική συνταγή μας προτείνει ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Συνταγή για ανάποδη κολοκυθόπιτα ετοίμασε την Πέμπτη στην κουζίανα της εκπομπής 'Το Πρωινό", ο Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Όπως είπε ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, η συνταγή είναι εύκολη και πολύ νόστιμη.

Υλικά - Για 4-6 άτομα 3 μήλα

2 κουταλιές καστανή ζάχαρη

60 γραμμάρια φουντούκια χοντροσπασμένα

60 γραμμάρια ξανθές σταφίδες αποξηραμένες

170 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

2 κουταλιές βούτυρο

3 ασπράδια μαρέγκα

3 κρόκους

1 σφηνάκι λικέρ

90 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Εκτέλεση Καθαρίζετε τα μήλα, αφαιρείτε τα κουκούτσια με το ειδικό κυλινδρικό εργαλείο και σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι τα κόβετε στην μέση και μετά σε φέτες. Τοποθετείτε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά να ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το βούτυρο να λιώσει. Σοτάρετε μήλα για 3-4 λεπτά, πασπαλίζοντας με την καστανή ζάχαρη, μέχρι να ξεκινήσουν να μαλακώνουν και να βγάζουν τα αρώματα τους. Αποσύρετε το τηγάνι από την φωτιά και στρώνετε τα μήλα καλά σε ένα μικρό στρογγυλό αντικολλητικό ταψί. Στον κάδο ενός μίξερ προσθέτετε τα 3 ασπράδια και τα χτυπάτε με το σύρμα μέχρι να δημιουργηθεί μία μαρέγκα, προσθέτοντας σε 3 δόσεις την κρυσταλλική ζάχαρη. Αποσύρετε τον κάδο από το μίξερ και προσθέτετε τους κρόκους, ανακατεύοντας με μία σπάτουλα σιλικόνης. Μόλις ομογενοποιηθούν οι κρόκοι προσθέτετε σε δόσεις το λικέρ και το αλεύρι ανακατεύοντας κυκλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Προσθέτετε διάσπαρτα στο τηγάνι, πάνω από τα μήλα, τα φουντούκια και τις ξανθές σταφίδες, περιχύνετε το μείγμα και τοποθετείτε το ταψάκι σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 ο C για 20-25 λεπτά. Όταν η μηλόπιτα είναι έτοιμη την αποσύρετε από τον φούρνο και την αφήνετε να κρυώσει λίγο πριν την αναποδογυρίσετε.