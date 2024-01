Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τρένο συγκρούστηκε με δέντρο!

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας μηχανοδηγός. Η αμαξοστοιχία με προορισμό τη Δράμα, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.

Σε δέντρο επί της γραμμής στο ύψος των Λαχανόκηπων, προσέκρουσε η αμαξοστοιχία 1634 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Δράμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εκ των μηχανοδηγών.

Συγκεκριμένα, τραυματίστηκε από θραύσματα υαλοπίνακα.

Σημειώνεται πως η αμαξοστοιχία επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σημαντική καθυστέρηση.

