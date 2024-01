Κοινωνία

Καλαμαριά: Καθαρίστρια βρήκε πορτοφόλι με 500 ευρώ και το παρέδωσε

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δε δίστασε ούτε λεπτό, σχετικά με τη δύσκολη απόφαση την οποία καλείτο να πάρει.

Την υπάλληλο καθαριότητας του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Δέσποινα Στρογγύλη η οποία βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι συγχαίρουν με ανακοίνωσή τους, η δημοτική αρχή και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της πόλης.

Συγκεκριμένα, η κ. Στρογγύλη, ενώ βρισκόταν νωρίς το πρωί της Παρασκευής εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, εντόπισε πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 490 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, το παρέδωσε άμεσα στο κοντινό αστυνομικό τμήμα, από όπου ειδοποιήθηκε η κάτοχός του για να το παραλάβει.

