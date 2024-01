Αθλητικά

Γρεβενά - Χιονοδρομίες: Μια 15χρονη Ελληνίδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς!

Πως το μικρό κορίτσι παρά την έλλειψη εγκαταστάσεων και υποστήριξης στη χώρα μας, κατάφερε να προπονείται τόσα χρόνια.

Γράφει… ιστορία μία μαθήτρια του ΕΠΑΛ Γρεβενών ηλικίας 15 ετών, αφού προκρίθηκε στη Χειμερινή Ολυμπιάδα Νεανίδων και Νέων στο άθλημα της χιονοδρομίας με snowboard (χιονοσανίδας).

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων θα διεξαχθούν στη Γκανγκουόν της Νότιας Κορέας από τη 19η Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2024 και η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί με έξι αθλητές και οκτώ αθλήτριες σε πέντε αθλήματα. Μεταξύ των προκριθέντων είναι και η χιονοδρόμος Μαργαρίτα Ζωγράφου, 15χρονη μαθήτρια από τα Γρεβενά.

Το νεαρό κορίτσι είναι ενθουσιασμένο με την πρόκρισή του. Δεν πρόλαβε, όμως, να κάνει αρκετή προπόνηση λόγω της απουσίας χιονιού και αναγκάζεται να κάνει αυτοσχέδιες πίστες στο χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας Γρεβενών καθώς στη χώρα μας δεν υπάρχουν χιονοπάρκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι άρχισε να ασχολείται με το άθλημα από την ηλικία των 2 χρονών και προπονείται από τον πατέρα της, ο οποίος εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη για να διευκολύνει και την κόρη του να προπονείται συχνά στη χιονοσανίδα.

