Κύθηρα: Σεισμός την νύχτα “ξύπνησε” το νησί

Η δόνηση μέσα στην νύχτα έγινε ιδιαίτερα αισθητή και “κράτησε ξύπνιους” πολλούς κατοίκους, παρότι η περιοχή είναι “συνηθισμένη” στους σεισμούς.

Νυχτερινός σεισμός θορύβησε κατοίκους στα Κύθηρα, καίτοι ο πληθυσμός του νησιού είναι συνηθισμένος σε σεισμικές δονήσεις

Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στις 04:58 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το κέντρο των Κυθήρων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

