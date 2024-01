Πολιτική

Αποστολάκης: Ο Κασσελάκης παρουσίαζεται στον Στρατό στις 15 Μαρτίου

Σε ποιο στρατόπεδο θα παρουσιαστεί ως νεοσύλλεκτος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσες ημέρες θα υπηρετήσει, πριν εξαγοράσει το υπόλοιπο της θητείας του.

Στο στρατόπεδο εκπαίδευσης του Αυλώνα θα παρουσιαστεί στις 15 Μαρτίου 2024, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, για να κάνει τη στρατιωτική θητεία 20 ημερών στον Στρατό Ξηράς.

Αυτό αποκάλυψε, μιλώντας στο Action24, το «δεξί χέρι» του Στέφανου Κασσελάκη ο ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας για τη στρατιωτική θητεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.Ο Στέφανος Κασσελάκης μετά το 20ήμερο της βασικής εκπαίδευσης, θα μπορεί να εξαγοράσει το υπόλοιπο της στρατιωτικής θητείας του.

Η αναβολή του έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και, εφόσον βρίσκεται στην Ελλάδα, θα παρουσιαστεί κανονικά, όπως όλοι οι εξ αναβολής στρατεύσιμοι, στο στρατόπεδο του Αυλώνα που εκτός από Κέντρο των Τεθωρακισμένων είναι και Κέντρο όπου παρουσιάζονται για τη βασική εκπαίδευση οπλίτες του Στρατού Ξηράς.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο διάστημα της ολιγοήμερης θητείας του δεν δικαιούται άδεια από το στρατόπεδο, αλλά μόνο επισκέψεις συγγενικών του προσώπων, εκτός και αν υπάρξει κάποιο «παραθυράκι» στον στρατιωτικό κανονισμό ως αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι. Κάτι που πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανόν, καθώς θα «τρέχουν» οι υποχρεώσεις του ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο μάλιστα πυκνών εξελίξεων, καθώς θα έχει μόλις ολοκληρωθεί το συνέδριο του κόμματος.

Οι Έλληνες του εξωτερικού, εφόσον έχουν περάσει τα 35 χρόνια ηλικίας, δικαιούνται να υπηρετήσουν 3 μήνες συνολικά στον Ελληνικό Στρατό, με ένα 20ήμερο εκπαίδευσης, και να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της θητείας τους. Ο κ. Αποστολάκης ανέφερε ότι «επειδή μπαίνουν κι άλλα ζητήματα, γι’ αυτό λέμε ότι μπορεί να χρειαστεί μία με δύο μέρες διαφοροποίησης. Θα παρουσιαστεί και θα καταταχθεί στον Στρατό Ξηράς, είναι κάτι που προβλέπεται».

Πηγή: Εφημερίδα “Απογευματινή”

