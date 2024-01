Κοινωνία

Κυψέλη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε φλεγόμενο κτήριο

Πυροσβέστες που επιχειρούσαν για κατάσβεση πυρκαγιάς, εντόπισαν τη σορό του άνδρα.

Η σορός ενός άνδρα, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε περιοχή της Αθήνας, στην Κυψέλη.

Οι έξι πυροσβέστες επιχειρούσαν με δύο οχήματα, για την κατάσβεση φωτιάς σε υπόγειο χώρο οικοδομής, στην οδό Αλκής, στην Αθήνα.

Εκεί εντόπισαν της σορό του άγνωστου άνδρα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε υπόγειο χώρο οικοδομής επί της οδού Αλκής στην Αθήνα. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 13, 2024

