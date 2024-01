Οικονομία

ΟΑΣΑ - Αλεξοπούλου: Επιβίβαση με κάρτα ή smartphone, τέλος στα εισιτήρια (βίντεο)

Αναλυτικά όσα είπε η Υφυπ. Μεταφορών στον ΑΝΤ1 για τις αλλαγές στις διαδρομές με τα ΜΜΜ στην Αθήνα. Πότε θα σταματήσουν να υπάρχουν τα χάρτινα εισιτήρια.

Για τις μεγάλες αλλαγές στον ΟΑΣΑ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» η Υφυπουργός Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Αναφερόμενη στην χρήση τραπεζικών καρτών και smartphones για επιβιβάσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του ΟΑΣΑ που ξεκινά σε πιλοτικό επίπεδο, η κ. Αλεξοπούλου διευκρίνισε ότι οι επιβάτες δεν θα χρειάζεται να έχουν προμηθευτεί χάρτινο εισιτήριο, αλλά θα μπορούν να «χτυπούν» την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα τους ή να «περνούν» το smartphone τους από το ηλεκτρονικό «μάτι» που θα υπάρχει σε κάθε μέσο μεταφοράς και έτσι θα χρεώνονται το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Η Υφυπουργός Μεταφορών είπε πως το σύστημα θα είναι ενήμερο για όσους δικαιούνται εκπτώσεων στα εισιτήρια, πχ. ΑΜΕΑ και θα γίνεται αυτόματα η μείωση στις τιμές τω εισιτηρίων.

«Η σύμβαση με τους αναδόχους υπεγράφη τον Δεκέμβριο και θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου στα δρομολόγια λεωφορείων, Μετρό και Προαστιακού από και προς το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Στόχος είναι στο τέλος του 2024 να εφαρμοστεί παντού στα μέσα της Αττικής», είπε η κ. Αλεξοπούλου, σημειώνοντας ότι θα μπορούν να προμηθευτούν χάρτινο εισιτήριο και όσοι δεν έχουν πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, αλλά στόχος είναι σε βάθος χρόνου να καταργηθεί το χάρτινο εισιτήριο.

Σημείωσε μάλιστα ότι σε αστικά λεωφορεία και δρομολόγια ΚΤΕΛ σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας, όπως η Λάρισα και η Κέρκυρα, ανάλογο σύστημα ηλεκτρονικής χρέωσης των επιβατών γίνεται ηλεκτρονικά.

Με ηλεκτρονικά μέσα θα γίνεται και ο έλεγχος των επιβατών και κατά πόσον έχουν πληρώσει το αντίτιμο που τους αναλογεί, σημείωσε η κ. Αλεξοπούλου.

Αναφορικά με τα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία, η αυτονομία των οποίων φθάνει τα 200 χιλιόμετρα, η κ. Αλεξοπούλου είπε ότι τα πρώτα 250 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία θα βγουν στους δρόμους στο τέλος του Απριλίου του 2024. Εξ αυτών, 140 λεωφορεία θα ενταχθούν στον ΟΑΣΑ και 110 στον ΟΑΣΘ και θα αντικαταστήσουν παλιά λεωφορεία, ενώ επεσήμανε ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας στόχος είναι να υπάρχει στόλος 1.300 ηλεκτρικών λεωφορείων.

Ακόμη, αναφέρθηκε σε περιστατικά με συμπεριφορές οδηγών λεωφορείων, όπως εκείνη του οδηγού του ΟΑΣΑ που έλυνε σταυρόλεξο ενώ οδηγούσε, λέγοντας ότι έχει ήδη γίνει έρευνα και ο εν λόγω εργαζόμενος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος του 2023 υπογράψαμε τους νέους κανόνες των επιβατών. Έχει γίνει πιο αυστηρός ο κανονισμός. Τέτοιες συμπεριφορές είναι μεμονωμένες».





