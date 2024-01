Κόσμος

Δανία: Η Βασίλισσα Μαργαρίτα παρέδωσε τον θρόνο στον Βασιλιά Φρειδερίκο (εικόνες)

Ιστορική στιγμή για τους Δανούς, που είδαν τον βασιλιά τους να αλλάζει. Χιλιάδες κόσμου μέσα στο κρύο παρακολούθησαν την τελετή.

Ο Φρειδερίκος Ι' έγινε σήμερα βασιλιάς της Δανίας διαδεχόμενος τη μητέρα του, τη βασίλισσα Μαργαρίτα Β', η οποία παραιτήθηκε έπειτα από ακριβώς 52 χρόνια βασιλείας, ένα γεγονός που γιορτάσθηκε από μεγάλα πλήθη που συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη.

Λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας), η Μαργαρίτα Β', η οποία φορούσε ένα κομψό ροζ σύνολο, υπέγραψε τη δήλωση παραίτησης, ένα έγγραφο πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία αυτής της χιλιετούς μοναρχίας, καθιστώντας βασιλιά τον 55χρονο πρωτότοκο γιό της. Η Δανία, μια από τις παλαιότερες μοναρχίες στον κόσμο, δεν έχει τελετή ενθρόνισης.

Η 83χρονη Μαργαρίτα αιφνιδίασε το έθνος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να γίνει η πρώτη δανή μονάρχης που θα παραιτηθεί από το θρόνο.

Η διαδοχή επισημοποιήθηκε μόλις η Μαργαρίτα υπέγραψε τη δήλωση της παραίτησής της στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στο κοινοβουλίο, ανακοινώθηκε από τα βασιλικά ανάκτορα. Στη συνάντηση παρευρέθησαν αντιπρόσωποι της κυβέρνησης, η Μαργαρίτα, ο Φρειδερίκος, η γεννημένη στην Αυστραλία 51χρονη σύζυγός του Μέρι, η οποία είναι πλέον βασίλισσα, και ο μεγαλύτερος γιος τους, ο 18χρονος Χριστιανός, ο οποίος είναι ο νέος διάδοχος του θρόνου.

Περίπου μία ώρα μετά την υπογραφή της δήλωσης παραίτησης, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν επρόκειτο να ανακηρύξει το νέο βασιλιά από τον εξώστη του κοινοβουλίου και ο Φρειδερίκος να κάνει μια σύντομη ομιλία.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απ' όλη τη Δανία, μια χώρα σχεδόν έξι εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν συγκεντρωθεί, παρά το δριμύ ψύχος, στην πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της διαδοχής.

Αργότερα το απόγευμα, ο νέος βασιλιάς και η βασσίλισσα πρόκειται να μεταβούν με ιππήλατη άμαξα στην κατοικία τους, τα ανάκτορα Αμαλίενμποργκ που οικοδομήθηκαν τα χρόνια του 1750 και βρίσκονται στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

Το ζεύγος θα συνεχίσει να κατοικεί στο Αμαλίενμποργκ μαζί με την Μαργαρίτα, η οποία θα διατηρήσει τον τίτλο της ως βασίλισσας, αν και στα αντίστοιχα παλάτια τους στο οκταγωνικό αυτό ανακτορικό συγκρότημα.

Η Μαργαρίτα, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει πως θα παραμείνει ισοβίως στο θρόνο, δεν έκανε γνωστή την ακριβή αιτία της απόφασής της να παραιτηθεί, όμως δήλωσε πως μια μεγάλη επέμβαση στην πλάτη, στην οποία είχε υποβληθεί πέρυσι το Φεβρουάριο, την έκανε να σκεφτεί το μέλλον της.

