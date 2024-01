Αθλητικά

Κηφισιά - Ολυμπιακός: νίκη... θρίλερ για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός πήρε με περιπετειώδη τρόπο την νίκη κόντρα στην Κηφισιά στην Καισαριανή.

Την πρώτη του νίκη στο 2024, με άκρως περιπετειώδη τρόπο κι έχοντας τρομερά παράπονα από τη διαιτησία του Μανούχου και των αποφάσεων του VAR, πέτυχε σήμερα ο Ολυμπιακός στην Καισαριανή με 3-2 επί της Κηφισιάς, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Καρβαλιάλ πήρε και μεγάλη ψυχολογική ώθηση ενόψει της ρεβάνς των «16» του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης (17/01) στο Καραϊσκάκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 2-0 με τους Γιώργο Μασούρα και Ναβάρο (11΄, 39΄), αλλά η αποβολή του Ρέτσου στο 44΄ έδωσε τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να «επιστρέψουν» με τα γκολ των Μιλίσεβιτς (44΄) και Οζέγκοβιτς (64΄ πέναλτι). Το «τρίποντο» στους Πειραιώτες, που πέτυχαν δύο γκολ με τους Γιώργο Μασούρα και Ελ Αραμπί τα οποία δε μέτρησαν μετά την χρήση του VAR, χάρισε ο Ελ Αραμπί στο 85΄.

Το ιδανικότερο ξεκίνημα στο ματς έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ με το καταπληκτικό αριστερό σουτ του Γιώργου Μασούρα, μετά την πάσα που δέχτηκε από τον Καρβάλιο.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν ν΄ αντιδράσουν στη συνέχεια και στο 27΄ «άγγιξαν» την ισοφάριση με τον Μπιανκόν να προλαβαίνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να βάλει την προβολή στο πλασέ του Ματέους Σάντος από το ύψος του πέναλτι, στην κορυφαία ευκαιρία της Κηφισιάς στο πρώτο 45λεπτο.

Σ΄ ένα σημείο που οι παίκτες του Νίλσεν έδειχναν να έχουν ισορροπήσει το ματς, ήρθε το 2-0 για τον Ολυμπιακό με το πέναλτι του Ναβάρο στο 39΄. Ο διαιτητής Ευάγγελος Μανούχος υπέδειξε την παράβαση μετά το χέρι του Σάντος σε κεφαλιά του Καρβάλιο, φάση που εξετάστηκε κι επιβεβαιώθηκε και από το VAR.

Ο 25χρονος Ισπανός φορ πέτυχε το πρώτο του γκολ από την ημέρα που εντάχθηκε στο δυναμικό των Πειραιωτών, δίνοντας σημαντικό αβαντάζ νίκης στην ομάδα του Καρβαλιάλ.

Τα πράγματα, όμως, άλλαξαν άρδην στο φινάλε του πρώτου μέρους. Αρχικά με την αποβολή του Παναγιώτη Ρέτσου (χάνει τη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό) με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 44΄ (εννέα λεπτά νωρίτερα είχε αντικρίσει την πρώτη) και στη συνέχεια με το γκολ της Κηφισιάς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Μιλίσεβιτς αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή έπιασε το δυνατό αριστερό σουτ «καρφώνοντας» τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Τζολάκη και δίνοντας τεράστιο ενδιαφέρον στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Με γκολ για τον Ολυμπιακό ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο, αλλά το 3-1 δεν έγινε ποτέ, καθώς μετά την εξέταση της φάσης από το VAR η μπάλα μετά την κεφαλιά του Ροντινέι βρήκε πρώτα στο χέρι του Γιώργου Μασούρα και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του Κρίστινσον.

Το ματς «πήρε φωτιά» στο 64΄. Από φάουλ του Μπιφουμά, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μπιανκόν και ο Μανούχος, με τη συνδρομή και του VAR, υπέδειξε το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς. Ο Οζέγκοβιτς στο 65΄ «έγραψε» το 2-2 κι όλα ξεκίνησαν... από το μηδέν.

Ο Ολυμπιακός στο 70΄ πέτυχε ξανά γκολ, αυτήν την φορά με την κεφαλιά του Ελ Αραμπί, αλλά και πάλι οι «ερυθρόλευκοι» δεν πήραν το προβάδισμα καθώς μετά την εξέταση της φάσης από το VAR διαπιστώθηκε ότι ο Μαροκινός φορ ήταν εκτεθειμένος.

Τελικά στο 85΄ ο Ελ Αραμπί, μετά από σέντρα ακριβείας του Ζέλσον Μαρτίνς, με καρφωτή κεφαλιά χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό με 3-2.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδος)

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Ματέους Σάντος (90΄+3 δεύτερη κίτρινη) - Ρέτσος (44΄ δεύτερη κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ματέους Σάντος, Οζέγκοβιτς, Μπιφουμά, Κλωναρίδης, Γιάννης Μασούρας - Ρέτσος

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Ντέιβιντ Νίλσεν): Κρίστινσον, Γιάννης Μασούρας, Γκόμπελιτς, Ιπαλίμπο (90΄+7 Νίνης), Βαφέας, Ίλιεφ (65΄ Κλωναρίδης), Πέιος, Μιλίσεβιτς, Μπιφουμά, Ματέους Σάντος, Οζέγκοβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Τζολάκης, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κίνι, Ροντινέι (84΄ Ζέλσον Μαρτίνς), Καμαρά (84΄ Αλεξανδρόπουλος), Καρβάλιο, Φορτούνης (89΄ Ορτέγκα), Γιώργος Μασούρας, Ποντένσε (46΄ Ντόη), Ναβάρο (65΄ Ελ Αραμπί)

