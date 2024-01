Τοπικά Νέα

Ζάκυνθος: Πετρέλαιο μέσα στο πόσιμο νερό - Εξοργισμένοι οι κάτοικοι

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε το νησί ενώ η ροή του νερού διακόπηκε σε μεγάλο μέρος της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Χωρίς τρεχούμενο νερό παραμένει από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου η Ζάκυνθος, όταν και διεκόπη η υδροδότηση της πόλης λόγω εισροής πετρελαίου στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού. H Δημοτική Αρχή κατέθεσε το απόγευμα του Σαββάτου αίτημα να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο νησί. Τη Δευτέρα ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ζακύνθου έχουν ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, την πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Διονυσία Αυγερινοπούλου και τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού imerazante.gr η ΔΕΥΑΖ υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων για ρύπανση κοινόχρηστου χώρου και πρόκληση ζημίας στο δίκτυο ύδρευσης και επίσης, προχώρησε στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι εισροής πετρελαίου στον αγωγό ύδρευσης.

Όσο για το πώς προκλήθηκε η μόλυνση, πώς δηλαδή το πετρέλαιο μπήκε στον αγωγό υδάτων, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ είπε ότι εντοπίστηκε πετρέλαιο στην οδό Φιλικών πάνω στο οδόστρωμα και πως, ίσως, αυτή να είναι μία πιθανή αιτία, αλλά όπως εξήγησε, «όλα διερευνώνται»…

«Η υπηρεσία της ΔΕΥΑΖ θεωρεί ότι εισήλθε το πετρέλαιο από τον αγωγό ομβρίων, ο οποίος διαχέεται κάτω από τον αγωγό της ύδρευσης. Επειδή ο αγωγός της ύδρευσης είναι παλιός και έχει διαρροές από κάποια ρωγμή, μπήκε και δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτή τη στιγμή και γι’ αυτό διενεργούμε την ΕΔΕ. Μπορεί να υπήρξε και από αλλού, μπορεί να έγινε και κάτι που δεν το βλέπουμε. Όμως, δεν υπάρχει πρόβλημα από σημείο που πιθανολογούμε και προς τα πάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα (εργαστηριακά) στη δεξαμενή. Το πρόβλημα επικεντρώθηκε στο τέλος του δικτύου που σύμφωνα με τους τεχνικούς, το νερό κατέβηκε και μετά άρχισε να γυρίζει. Τα τηλεφωνήματα που δέχτηκε η υπηρεσία από τους πολίτες ήταν από το ποτάμι προς την Αγία Τριάδα και όχι το αντίστροφο», σημείωσε ο κ. Τουρκάκης.

«Παίρνουμε έκτακτα, προληπτικά και ίσως υπερβολικά μέτρα. Το πρόβλημα εντοπίζεται από την περιοχή που είναι το κατάστημα «24 Ώρες», κάτω από την Αλ. Ρώμα μέχρι την Κάλβου και προς το ποτάμι και όλο το νότιο μέρος της πόλης. Πήραμε δείγματα από δεξαμενή της Αγίας Άννας και της Πικριδιώτισσας και είναι καθαρά, θα πάρουμε και νέα και είναι καθαρό, θα μετάφερουμε με τις υδροφόρες νερό, ώστε να υδροδοτηθεί ένα μέρος (βόρεια και προς την Μπόχαλη)», εξήγησε ο κ. Τουρκάκης.

Μηνύσεις ετοιμάζονται να υποβάλλουν αγανακτισμένοι κάτοικοι, οι οποίοι έβλεπαν τις δεξαμενές νερού να γεμίζουν με πετρέλαιο και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για ό,τι χρειάζονται στο Δημαρχείο και στο Πνευματικό Κέντρο που και την Κυριακή, παρέμειναν ανοιχτά. Επίσης, μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 26950-43552 , 26950-23275 και 26953-61300 .

