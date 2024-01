Αθλητικά

Εθνική Πόλο Vs Ολυμπιονίκες Λιμενικού: Φιλικός αγώνας για καλό σκοπό

Ποιο ποσό πρέπει να μαζευτεί για την αγορά του αμαξιδίου της μικρής ηρωίδας. Πως μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι.

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας & Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, διοργανώνουν φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών και της Ομάδας Ολυμπιονικών του Λιμενικού Σώματος, για φιλανθρωπικό σκοπό, την Κυριακή 21/1/24 και ώρα 19:00 στο Σεράφειο Κολυμβητήριο, Πειραιώς 160, στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι ασημένιοι Ολυμπιονίκες και ασημένιοι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, έχουν και φέτος να διαγράψουν σπουδαία πορεία, υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους Πλωτάρχη Λ.Σ. Θεόδωρου Βλάχου. Μαζί τους, στον φιλανθρωπικό αγώνα, θα αγωνιστούν οι Ολυμπιονίκες πολίστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που έχουν διαγράψει λαμπρή πορεία στον υγρό στίβο και συγκεκριμένα οι Πλωτάρχες Λ.Σ. Λούδης Κωνσταντίνος, Ψύχος Γεώργιος, Μάζης Δημήτριος και οι Υποπλοίαρχοι Λ.Σ. Δάνδολος Κωνσταντίνος, Χατζηθεοδώρου Θεόδωρος, Χατζής Θέμης, Ρέππας Γεώργιος, Βλοντάκης Αντώνιος, Αφρουδάκης Γεώργιος και Καλακόνας Θεόδωρος.

Τα έσοδα θα διατεθούν στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), για την εκπλήρωση της ευχής ενός 6χρονου κοριτσιού να αποκτήσει ένα ειδικής κατασκευής αναπηρικό αμαξίδιο. Έχοντας γεννηθεί με εγκεφαλική παράλυση, το κορίτσι καθημερινά καταβάλλει προσπάθεια να κάνει τα απαραίτητα βήματα για την ανάπτυξή της –κυριολεκτικά και μεταφορικά– και κατά συνέπεια, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της. Ήδη, έχει καταφέρει να στηρίζει τον κορμό της σε μια περπατούρα και έχει αναπτύξει προφορικό λόγο. Είναι ένα δυνατό κορίτσι και εύχεται να αποκτήσει ένα ειδικό αμαξίδιο, όπως αυτό της αγαπημένης της ηρωίδας, της «ποντικίνας Μάντυ» από την σειρά «Peppa Pig», ώστε να αυξηθεί η αυτονομία της.

Με την υποστήριξή όσων αγοράσουν εισιτήριο και παρακολουθήσουν τον αγώνα, οι δύο ομάδες θα καταφέρουν να συμβάλουν στην εκπλήρωση της ευχής της, ενώ εάν τα έσοδα ξεπεράσουν το απαραίτητο ποσό (4.680€), θα συμβάλουν στην εκπλήρωση της ευχής ενός ακόμη 3χρονου ήρωα, που πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

Όποιος ενδιαφέρεται είτε να παρακολουθήσει τον αγώνα είτε απλά να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή, χωρίς φυσική παρουσία εκεί, μπορεί στον εξής σύνδεσμο να βρει τις απαραίτητες πληροφορίες: https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/Make-A-Wish_Water-Polo-National-Team .

Τέλος, σημειώνεται πως η μεγαλύτερη δωρεά που θα κατατεθεί, «κερδίζει» μία συλλεκτική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους πρωταθλητές της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης και τον προπονητή τους Πλωτάρχη Λ.Σ. Θεόδωρο Βλάχο, με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

