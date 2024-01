Αθλητικά

Μπασκόνια: Ο Βιλντόσα καλείται να δώσει... επταψήφια αποζημίωση

Η απόφαση του δικαστηρίου για τη διαμάχη μεταξύ του παίκτη του Παναθηναϊκού και της ισπανικής ομάδας, μετά την επιστροφή του στην Ευρώπη από το ΝΒΑ.

To ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ επιδίκασε το δικαστήριο της Βιτόρια ως αποζημίωση από πλευράς του Λούκα Βιλντόσα στην Μπασκόνια για τη μονομερή λύση του μεταξύ τους συμβολαίου, όταν ο Αργεντινός γκαρντ επέστρεψε από το ΝΒΑ στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στον Ερυθρό Αστέρα.

Η Μπασκόνια είχε καταθέσει μήνυση στον νυν παίκτη του Παναθηναϊκού για αθέτηση συμβολαίου, με τη διοίκηση του συλλόγου της Βιτόρια να ισχυρίζεται πως στη συμφωνία τους για να του επιτραπεί ν' αγωνιστεί στο ΝΒΑ υπήρξε όρος πως ο ισπανικός σύλλογος θα διατηρούσε τα δικαιώματά του στην Ευρώπη.

Το δικαστήριο δικαίωσε την Μπασκόνια ως προς το αίτημά της ν' αποζημιωθεί από τον παίκτη για αθέτηση συμβολαίου όταν υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου 2022-23.

Όπως τονίζει δε η Μπασκόνια στη σημερινή ανακοίνωσή της, στο συμβόλαιό της με τον Λούκα Βιλντόσα είχε συμφωνηθεί ποσό αποζημίωσης 2 εκατ. ευρώ για να μεταγραφεί σε άλλον ευρωπαϊκό σύλλογο κατά την επιστροφή του από το ΝΒΑ, το οποίο και θα διεκδικήσει καταθέτοντας προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας των Βάσκων.

Συγκεκριμένα, η Μπασκόνια αναφέρει: «Αν και η εν λόγω απόφαση ήταν ευνοϊκή για τα συμφέροντα του συλλόγου, η αποζημίωση που συμφωνήθηκε στο συμβόλαιο με τον κ. Βιλντόσα ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένων των συνθηκών και σεβόμενη την εκδοθείσα απόφαση, η Μπασκονια θα προχωρήσει στην κατάθεση της κατάλληλης προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας των Βάσκων, ζητώντας την πληρωμή του μη αναγνωρισμένου μέρους και θα ζητήσει επίσης την προσωρινή εκτέλεση της από τα αρμόδια όργανα».

