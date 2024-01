Κοινωνία

Βόλος - Κούγιας: Ο 50χρονος κρατούσε όπλο γιατί ο κουνιάδος του ήταν σωματώδης και… (βίντεο)

Τι υποστήριξε ο συνήγορος του άνδρα που σκότωσε τον κουνιάδο του, μετά τις αποκαλύψεις της κόρης του ότι ο θείος βίαζε και εκβίαζε το κορίτσι.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο Αλέξης Κούγιας, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του 50χρονου που πυροβόλησε και σκότωσε τον κουνιάδο του, μετά τις αποκαλύψεις της κόρης του δράστη ότι ο θείος της την βίαζε επί χρόνια όταν ήταν ανήλικη και το τελευταίο διάστημα την εκβίαζε, ζητώντας της χρήματα για να μην κυκλοφορήσει οπτικό υλικό από τις ασελγείς πράξεις του σε βάρος της.

Όπως υποστήριξε ο Αλέξης Κούγιας, η διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του 50χρονου μέχρι την διεξαγωγή της δίκης, εδράζεται στο γεγονός ότι ο ανακριτής που έχει πλήρη γνώση της υπόθεσης δεν προέκρινε την προφυλάκιση του δράστη.

Ως προς την εξέλιξη των γεγονότων, ο Αλέξης Κούγιας υποστήριξε ότι ο 50χρονος δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον κουνιάδο του, ποτέ δεν παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε για να σκοτώσει τον κουνιάδο του, γι΄ αυτό και του έδωσε ραντεβού σε πολυσύχναστο μέρος για να του ζητήσει εξηγήσεις για όσα του αποκάλυψε η κόρη του.

Όπως είπε, ο 50χρονος ήθελε να κάνει τον κουνιάδο του να ομολογήσει τις πράξεις του, όμως πάνω στην συζήτηση εκείνος τον χλεύαζε και δεν πίστευε ότι θα πυροβολήσει, ενώ άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον του.

«Τον πλησίασε και τον χτύπησε πρώτα με το κοντάκι στο κεφάλι, αποδεικνύεται και ιατροδικαστικά ότι προηγήθηκε το χτύπημα με το κοντάκι από τον πυροβολισμό», είπε ο Αλέξης Κούγιας, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης «πήρε το όπλο γιατί δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει», δεδομένου και ότι η σωματική διάπλαση του κουνιάδου του ήταν πολύ μεγαλύτερη από την δική του και δεν θα μπορούσε να αντιδράσει εάν εκείνος εκινείτο εναντίο του.