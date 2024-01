Μαγνησία

Έγκλημα στον Βόλο - Σύζυγος δράστη: Κακός πατέρας ο άνδρας μου, ο αδελφός μου δεν βίασε την κόρη του

Τι ισχυρίζεται η αδερφή του θύματος και σύζυγος του δράστη για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 33χρονου από έναν 50χρονο στο Βόλο, επειδή φέρεται να βίαζε την κόρη του, καθώς η σύζυγός του κάνει λόγο για έναν άνθρωπο «γεννημένο να σε πείσει» ο οποίος δεν ήταν «καλός πατέρας».

«Δεν ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν γεννημένος για να σε πείσει. Δεν ήταν και καλός πατέρας. Ένας καλός πατέρας πρέπει να κοιτάζει τα παιδιά, να μην τα αφήνει ελεύθερα και να πηγαίνει για αγριογούρουνα. Η πρώην γυναίκα του είναι πεθαμένη, σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αθήνα. Εγώ όσο μπορούσα προσπάθησα να είμαι και μάνα για τα παιδιά του. Τα κατέστρεψε όλα ο αλήτης», ανέφερε η σύζυγος του 50χρονου.

Παράλληλα, η σύζυγος του δράστη πιστεύει ότι ο αδερφός της δεν προέβη στις πράξεις για τις οποίες τον κατηγόρησε η 18χρονη κόρη του δολοφόνου. «Δεν πιστεύω ότι το έκανε. Αλλά αν το έκανε, υπάρχουν νόμοι. Έμπαινε στο σπίτι μας ο αδερφός μου, δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα» λέει.

