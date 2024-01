Κοινωνία

Δολοφονία βιαστή - Βόλος: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τα ευρήματα της νεκροψίας, που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο θανατώθηκε ο 32χρονος.

Κοιλιακή κάκωση από πυροβόλο όπλο και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις διαπίστωσε ο ιατροδικαστής στη σορό του 32χρονου βιαστή της 18χρονης στο Βόλο, τον οποίο σκότωσε ο πατέρας της, μόλις η κοπέλα, του αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωνε για χρόνια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφρορίες για την εξέταση του ιατροδικαστή, η κοιλιακή κάκωση προκλήθηκε από τον πυροβολισμό και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά πάσα πιθανότητα απο το κοντάκι της καραμπίνας, με το οποίο ο 50χρονος πατέρας της 18χρονης από το Βόλο τον χτύπησε στο κεφάλι.

Σημειώνται ότι η νεκροψια-νεκροτομή διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

