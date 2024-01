Κόσμος

“Qatargate”: Η Καϊλή καταγγέλλει διασυνδέσεις δικαστών με μασονία και συγκρούσεις συμφερόντων

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Εύα Καϊλή στην Ιταλική τηλεόραση, στην οποία κατήγγειλε μεταξύ άλλων την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος της στην υπόθεση “Qatargate”.

Η Εύα Καϊλή παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Quarta Repubblica του Ιταλικού καναλιού Rete4, στην οποία αναφέρθηκε στο σκάνδαλο “Qatargate” για το οποίο έχει κατηγορηθεί.

«Πιστεύω ότι σε αυτή την έρευνα υπήρξαν κατάφωρες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, το τεκμήριο αθωότητας και η αμεροληψία των δικαστών λείπουν εντελώς: διασυνδέσεις δικαστών με μασονία, προέκυψαν συγκρούσεις συμφερόντων, δεν υπήρξαν οι εγγυήσεις που υπάρχουν στην Ιταλία» είπε η Έυα Καϊλή στο Ιταλικό κανάλι.

Η Καϊλή πρόσθεσε επίσης πως «εδώ υπήρξε και υπάρχει μόνο το τεκμήριο της ενοχής. Εγώ θα αποδείξω την αθωότητά μου και θα αποδειχθεί πως δεν υπάρχουν στοιχεία για τις κατηγορίες που διατυπώνουν εναντίον μου».

Η Ελληνίδα πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής τόνισε επίσης πως “για να με πιέσουν τις πρώτες ημέρες, μου είπαν ότι η κόρη μου θα ανατεθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες, όλα αυτά για να με κάνουν να ομολογήσω κάτι που δεν διέπραξα”, προσθέτοντας επίσης πως “είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοιες παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην καρδιά της Ευρώπης”.

“Ζήτησα ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη, και νομίζω ότι είναι σωστό πριν από τις ευρωεκλογές οι πολίτες να μάθουν τι έχει συμβεί” τόνισε η Καϊλή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ελληνίδα πολιτικός αναφέρθηκε και στον ανακριτή Μισέλ Κλεζ, ο οποίος “αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω λόγω υποψίας σύγκρουσης συμφερόντων, αφού προέκυψε μια επιχειρηματική σχέση μεταξύ του γιου του και του γιου της ευρωβουλευτή – που προσεγγίστηκε επανειλημμένα για την υπόθεση αλλά δεν ερευνήθηκε – Maria Arena, συνιδιοκτήτες μιας εταιρείας νόμιμης κάνναβης” όπως γράφει το ANSA, το οποίο υπενθυμίζει επίσης πως πρόσφατα ο ανακριτής “ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές στο Βέλγιο”.

“Νομίζω ότι απέναντι σε έναν δικαστή που έδειξε ότι έχει πολιτικές φιλοδοξίες, που αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω σύγκρουσης συμφερόντων και που διεξήγαγε όλη την υπόθεση με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σε όλους τους πολίτες σχετικά με την όλη έρευνα του Qatargate” είπε ακόμη η Ελληνίδα πολιτικός.

