Πάπας Φραγκίσκος: Η εγκράτεια δεν πρέπει να συγχέεται με την αποχή από το σεξ

Τι είπε ο πάπας Φραγκίσκος στην καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης.

Ο πάπας Φραγκίσκος, κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης, αναφέρθηκε στο πώς οι πιστοί πρέπει να ζουν την διάσταση της προσωπικής τους ζωής.

«Η εγκράτεια δεν πρέπει να συγχέεται με την αποχή από το σεξ, εγκράτεια είναι η βούληση να μην θεωρήσεις ποτέ τον άλλο ιδιοκτησία σου, αλλά να τον σέβεσαι», υπογράμμισε ο πάπας.

Σύμφωνα με τον Φραγκίσκο «η μάχη κατά της λαγνείας μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή» ενώ «το να αγαπάς τον άλλον, σημαίνει ότι τον σέβεσαι, θέλεις την ευτυχία του, καλλιεργείς την επαφή με τα συναισθήματά του και έχεις τη διάθεση να γνωρίσεις ένα σώμα, μια ψυχολογία και μια ψυχή διαφορετική από την δική σου».

«Το να καλλιεργούμε την τρυφερότητα είναι πολύ καλύτερο από το να υποκύπτουμε στον δαίμονα της ιδιοκτησίας, η πραγματική αγάπη συνδέεται με την προσφορά, η οποία είναι καλύτερη από την κατάκτηση», είπε ο ποντίφικας.

Ο Αργεντινός πάπας υπογράμμισε, τέλος, ότι «η απόλαυση του σεξ, η οποία είναι δώρον Θεού, ναρκοθετείται από την πορνογραφία: μια απόλαυση χωρίς πραγματική σχέση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μορφές εξάρτησης».

