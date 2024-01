Life

Έμμα Στόουν: Πωλητήριο στην υπερπολυτελή έπαυλή της

Δείτε το ποσό που ζητάει η ηθοποιός για την κατοικία της.

Την έπαυλή της στο Λος 'Αντζελες αποφάσισε να πουλήσει η προσφάτως βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, Έμμα Στόουν (Emma Stone) για τον ρόλο της ως Μπέλλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things» του Γιώργο Λάνθιμου.

Η πολυτελής κατοικία ισπανικού στιλ βρίσκεται στο περιζήτητο Κόμστοκ Χιλς του Γουέστγουντ στο Λος 'Αντζελες και βγαίνει στην αγορά έναντι του ποσού των $3,995 εκατ., όπως επιβεβαίωσε το PEOPLE.

Χτισμένη το 1926 διαθέτει μεταξύ άλλων τέσσερα υπνοδωμάτια και αντίστοιχα μπάνια, καθώς και ένα ξεχωριστό ξενώνα με δικό του καθιστικό και κουζίνα.

Σύμφωνα με την καταχώρηση στο Sotheby's International Realty η ηθοποιός αγόρασε το διώροφο σπίτι των 305 τετραγωνικών μέτρων το 2019 για $2,3 εκατ. και το ανακαίνισε κρατώντας τις αυθεντικές του λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων τα θολωτά, διπλά ταβάνια, τα ξύλινα πατώματα και την πλακόστρωτη αυλή.

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του «La La Land» έχει επίσης ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν, το οποίο αγόρασε για 3,56 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

