Πολιτισμός

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν

Ο Έλληνας σκηνοθέτης κέρδισε δύο Χρυσές σφαίρες για την ταινία του. Οι ευχαριστίες του δημιουργού και της πρωταγωνίστριας και παραγωγού της ταινίας.

Χρυσή Σφαίρα για καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ κέρδισε ο Γιώργος Λάνθιμος για το «Poor Thigs», με την πρωταγωνίστρια Έμμα Στόουν να κερδίζει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Μπέλα Μπάξτερ.

«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Γιώργο Λάνθιμο», είπε κατά την ευχαριστήρια ομιλία της η Έμμα Στοόυν.

«Τόνυ σε ευχαριστώ για το σενάριο. Γιώργο δεν ξέρω τι άλλο να σου πω αλλά είμαι απόλυτα ευγνώμων που γνωριστήκαμε. Η Μπέλλα στην ταινία είναι σα να παίζει σε ρομαντική κωμωδία, αποδέχεται με ευκολία τα πάντα. Μένει και ζει μέσα μου» είπε μεταξύ άλλων η πρωταγωνίστρια της ταινίας του Έλληνα σκηνοθέτη.

«23 Σεπτεμβρίου κύριε Σπρίνγκστιν έχουμε και οι δύο γενέθλια. Μάλλον χαλάω τον χρόνο μου… Ευχαριστώ τον Μπρους Σπρίνγκστιν που με έκανε να μεγαλώσω όπως μεγάλωσα και φυσικά την Έμμα Στόουν», δήλωσε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Το "Οπενχάιμερ" κέρδισε πέντε Χρυσές Σφαίρες, μεταξύ των οποίων αυτές της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Καλύτερων Α' και Β' Ανδρικών Ρόλων για τους Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα για την σκηνοθεσία της ταινίας.

Το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου επικράτησε της Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ η πρωταγωνίστριά του Έμα Στόουν τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ.

Η Barbie έλαβε δύο βραβεία, αυτό Καλύτερου Τραγουδιού για το "What Was I Made For" της Μπίλι Άιλις και τη Χρυσή Σφαίρα στην νέα κατηγορία Κινηματογραφικό και Εισπρακτικό Επίτευγμα της Χρονιάς.

