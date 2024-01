Κοινωνία

Κακοποίηση ζώων: Πολυετής φυλάκιση για θανάτωση γατιών (βίντεο)

Η ποινή που επιβλήθηκε στον άνδρα που καταγράφηκε σε βίντεο να σκοτώνει γάτα. Τα μακάβρια ευρήματα.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Φεβρουάριος 2023. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας εμφανίζεται ο 33 χρονος να κρατά στα χέρια του μία γάτα και να προχωρά στο δρόμο, στην περιοχή του Βοτανικού, ώσπου κάποιος του φωνάζει και τον ρωτά τι κάνει στη γάτα.

«Τι κάνεις στη γάτα;Τι της κάνεις;»,ακούγεται.

Ο 33χρονος τότε συνελήφθη και προφυλακίστηκε καθώς είχε κατηγορηθεί για τον βασανισμό και τον θάνατο δύο γατιών, ενώ σε χώρο όπου σύχναζε βρέθηκαν και άλλες γάτες σε προχωρημένη σήψη.

Σήμερα ένα χρόνο μετά, ο άνδρας καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης, χωρίς αναστολή. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 20.000 ευρώ.

«Είναι μία απόφαση την οποία θεωρώ ιδιαιτέρως δίκαιη. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό του αίτημα του περί μειωμένου καταλογισμένου, λόγω χρήσης ναρκωτικών .Κατά διαστήματα γελούσε και έδειχνε να τον ευχαριστεί όλο αυτό. Δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειάς. Άλλοτε παραδεχόταν ότι ήταν αυτός στο βίντεο άλλοτε το αρνούνταν», λέει στον ΑΝΤ1 η Έλενα Αρβανίτη, δικηγόρος στην Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαντολλική Ομοσπονδία.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει καταγγελίες πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων. Όπως δήλωσε η Νατάσσα Μπομπολάκη, πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το περιβάλλον και τα ζώα, «Νέμεσις», «η ατιμωρησία που υπάρχει τόσα χρόνια σε υποθέσεις κακοποίησης ζώων δεν δρα παραδειγματικά στον κόσμο , για να μειωθούν τα περιστατικά. Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετική. Εξάλλου είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι όποιος βασανίζει ζώα είναι πιθανό να βασανίσει και ανθρώπους.

Ο 33χρονος είναι ο δεύτερος άνθρωπος που καταδικάζεται στη χώρα μας σε φυλάκιση για βασανισμό ή θανάτωση ζώου, με πρώτο το Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

