Κόσμος

Ισημερινός: Δολοφονία εισαγγελέα που ερευνούσε εισβολή ένοπλων σε στούντιο

Ο εισαγγελέας που δολοφονήθηκε είχε αναλάβει να εξακριβώσει ποια συμμορία διέπραξε την εισβολή που μεταδόθηκε live.

Εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος προΐστατο της έρευνας για την εισβολή ενόπλων με καλυμμένα τα πρόσωπα στο πλατό δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού του Ισημερινού σε απευθείας μετάδοση την 9η Ιανουαρίου και τη σύντομη ομηρία δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων δολοφονήθηκε, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η εισαγγελία.

Η εισβολή οπλισμένων κουκουλοφόρων, που διέταξαν να πέσουν στο έδαφος δημοσιογράφοι και υπάλληλοι στο στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου TC, στη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), προκάλεσε σοκ στη χώρα, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κύμα βίας συμμοριών επιδιδόμενων κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών κι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης».

Με υπόβαθρο πυροβολισμούς, οι σουρεαλιστικές εικόνες συνέχισαν να μεταδίδονται για μερικά ατελείωτα λεπτά, παρότι οι προβολείς έσβησαν και οι κάμερες δεν μετέδιδαν εικόνα, ως την επέμβαση της αστυνομίας.

Ουδείς σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε και οι 13 δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν, ανακοίνωσαν οι αρχές. Αποκάλυψαν τα πρόσωπα των δραστών στον Τύπο μερικά 24ωρα αργότερα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του, ο εισαγγελέας που δολοφονήθηκε είχε αναλάβει να εξακριβώσει ποια συμμορία διέπραξε την επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό.

Μέσα ενημέρωσης της χώρας της Λατινικής Αμερικής μετέδωσαν εικόνες στις οποίες διακρίνεται το αυτοκίνητο του εισαγγελικού λειτουργού με πολλά χτυπήματα από σφαίρες στο παράθυρο της πόρτας του οδηγού.

Μετά «τη δολοφονία του συναδέλφου μας Σέσαρ Σουάρες (...) θα είμαι κατηγορηματική: οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, οι κακοποιοί και οι τρομοκράτες δεν θα αναιρέσουν τη δέσμευσή μας στην κοινωνία του Ισημερινού», τόνισε η γενική εισαγγελέας Ντιάνα Σαλασάρ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

Η επίθεση στο τηλεοπτικό πλατό έγινε μετά την απόδραση του επίφοβου αρχηγού της συμμορίας Λος Τσονέρος, του Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο», που υπήρξε έναυσμα της νέας κρίσης ασφαλείας στη χώρα.

Μετά την απόδραση του «Φίτο», ξέσπασε σειρά εξεγέρσεων στις φυλακές, όπου απήχθησαν δεκάδες υπάλληλοι. Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν τρομακτικά βίντεο με ομήρους που απειλούσαν κραδαίνοντας μαχαίρια μασκοφόροι κρατούμενοι.

Για να ανακτηθεί ο έλεγχος καθώς συμμορίες έσπερναν τον τρόμο στις φυλακές και στους δρόμους, ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα διέταξε την ανάπτυξη 20.000 και πλέον στρατιωτικών και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση «πολέμου». Πάνω από 200 εργαζόμενοι της υπηρεσίας φυλακών που τελούσαν υπό ομηρία ανακοινώθηκε πως απελευθερώθηκαν έκτοτε.

Στο τρέχον κύμα βίας οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 19 νεκρούς.

Άλλοτε όαση ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός σπαράσσεται από τη βία αντίπαλων συμμοριών οι οποίες διεκδικούν τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών που παράγονται στις γειτονικές χώρες, στο Περού και την Κολομβία, καθώς τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε διαμετακομιστικό κόμβο της εμπορίας ουσιών προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης,

Από το 2018 ως το 2023, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών απογειώθηκε, αυξήθηκε κατά σχεδόν 800%, φθάνοντας από τους 6 φόνους ανά 100.000 κατοίκους στους 46.

Το 2023, οι αρχές καταμέτρησαν πάνω από 7.800 ανθρωποκτονίες και ανακοίνωσαν κατασχέσεις 220 τόνων ναρκωτικών.

