Χόλιγουντ: Οι κυρίαρχες οικογένειες στην 7η Τέχνη

Διαφορετικές ιστορίες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αλλά σίγουρα από εκείνες που φτιάχνουν μέρος του μύθου του Χόλιγουντ και του θεάματος.

Αν υπάρχει ένα παράδειγμα οικογενειοκρατίας αυτό βρίσκεται στο Χόλιγουντ. Με ηθοποιούς και σκηνοθέτες που οι οικογένειές τους για δεκαετίες κυριαρχούν στον κινηματογράφο και στο θέαμα γενικότερα. Βεβαίως, η διαρκής κριτική του κοινού αλλά και των ειδικών του χώρου βάζει όλους στη θέση που τους αρμόζει, πέρα από την αρχική βοήθεια και τις διασυνδέσεις που μπορεί να έχει ένας γόνος σημαντικού ηθοποιού ή κινηματογραφιστή.

Ίσως όλοι να λατρεύουν τον Τσάρλι Τσάπλιν, αλλά ποιος θυμάται σήμερα την κόρη του Τζεραλντίν, την πιο γνωστή ηθοποιό απ' όλα τα παιδιά του; Αλήθεια πόσοι γνωρίζουν ότι η Μέλανι Γκρίφιθ, από τις πιο σέξι ηθοποιούς της δεκαετίας του '80, ήταν κόρη της Τίπι Χέντρεν, της πρωταγωνίστριας του Χίτσκοκ στα "Πουλιά"; Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις όπως της οικογένειας Φόντα, με τον θρυλικό Χένρι Φόντα να μένει στην ιστορία, αλλά να συνεχίζει να δοξάζει το όνομά του η κόρη του Τζέιν, αλλά και ο γιος του Πίτερ, που έφυγε προσφάτως από τον τούτο μάταιο κόσμο.

Διαφορετικές ιστορίες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αλλά σίγουρα απ' αυτές που φτιάχνουν μέρος του μύθου του Χόλιγουντ και του θεάματος. Μέσα από τις χαρακτηριστικότερες ιστορίες μεγάλων κινηματογραφικών οικογενειών που θα δούμε παρακάτω, ίσως καταφέρουμε να κατανοήσουμε το σύμπαν του σταρ σύστεμ, αλλά και της τεράστιας βιομηχανίας του αμερικανικού κινηματογράφου.

Οι Μπάριμορ και η Ντρου

Ο ορισμός της μεγάλης ιστορικής οικογένειας του Χόλιγουντ, καθώς δυο ηθοποιοί, ο πατέρας Μόρις και η μητέρα Τζορτζιάνα Ντρου Μπάριμορ έφεραν στη ζωή το 1878 τον Λάιονελ Μπάριμορ, έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου. Η ιστορία της οικογένειας Μπάριμορ, θα μπορούσε να μοιάζει και με το γενεαλογικό δένδρο του Χόλιγουντ. Μετά από κοντά δυο αιώνων λαμπρής πορείας της ιστορικής οικογένειας στο θέαμα, σήμερα το φημισμένο όνομα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με την σταρ Ντρου Μπάριμορ.

Ο Λάιονελ Μπάριμορ θεωρείται με την επιβλητική του μορφή, το αγέρωχο βλέμμα και την υποκριτική του δεινότητα, ένας εμβληματικός ηθοποιός του Χόλιγουντ. Έπαιξε στο θέατρο και σε δεκάδες ταινίες (και του βωβού κινηματογράφου), ενώ η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 1911 όταν γνώρισε έναν από τους πρωτομάστορες του σινεμά, τον Ντέιβιντ Γουόρκ Γκρίφιθ, παίζοντας στο φιλμ του "The Battle". Έπαιξε σε όλα τα κινηματογραφικά είδη, αλλά στη μνήμη των κινηματογραφόφιλων θα μείνει ως ο παράξενος ηλικιωμένος, ο στρυφνός πατέρας, όπως στο κλασικό γουέστερν "Μονομαχία στον Ήλιο", σε σκηνοθεσία Κινγκ Βίντορ, υποδυόμενος τον πατέρα των Τζόζεφ Κότεν και Γκρέκορι Πεκ ή το αξέχαστο "Μια υπέροχη Ζωή" που κάνει έναν απάνθρωπο επιχειρηματία γέρο, που θέλει να πάρει την επιχείρηση του Τζέιμς Στιούαρτ. Κέρδισε το Όσκαρ ερμηνείας το 1931 στην ταινία "Ελεύθερες Ψυχές", ενώ ξεχώρισε και στα φιλμ "Η Κυρία με τις Καμέλιες", "Κι Λάργκο" και φυσικά στην υπέροχη κωμωδία "Δεν θα τα Πάρεις Μαζί σου" και πάλι του Κάπρα.

Η αδελφή τού Λάιονελ, Έθελ Μπάριμορ είχε θριαμβεύσει στο σανίδι και είχε χαρακτηριστεί ως η "Πρώτη Κυρία του Αμερικανικού Θεάτρου", ενώ εμφανίστηκε και στην ταινία του Χίτσκοκ "Υπόθεση Παραντάιν". Για να φτάσουμε στον Τζον Μπάριμορ Τζ., πατέρα της Ντρου. Έναν αξιόλογο ηθοποιό, που έδωσε μάχη με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, έζησε σαν "κεραμιδόγατος", όπως τον χαρακτήρισε και η κόρη του Ντρου, μετά το θάνατό του.

Σήμερα, η Ντρου Μπάριμορ απολαμβάνει τα προνόμια μιας καταξιωμένης ηθοποιού, πολύ αγαπημένης κυρίως στο νεανικό κοινό, που έχει, παρότι είναι μόλις 44 ετών, μία ιδιαιτέρως μακρά πορεία στο σινεμά, αφού είχε πρωταγωνιστήσει στον "Ε.Τ., ο Εξωγήινος" σε ηλικία έξι ετών, ενώ ήδη είχε στο ενεργητικό της τρεις εμφανίσεις σε τηλεταινίες. Ωστόσο, δεν ήταν όλα τόσο ρόδινα για την Ντρου. Μετά την επιτυχία της στον "Εξωγήινο" πέρασε μια ταραχώδη παιδική ηλικία, που στιγματίστηκε από τις καταχρήσεις ναρκωτικών και αλκοόλ, εισαγωγές σε κλινικές απεξάρτησης και άλλες πολλές περιπέτειες, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το 1990, σε ηλικία 16 ετών, έγραψε την αυτοβιογραφία της "Μικρό, Κορίτσι, Χαμένο"...

Ο Χένρι Φόντα και τα… παιδιά

Ο Χένρι Φόντα (1905 - 1982), δεν είναι απλώς ακόμη ένας σταρ του Χόλιγουντ, αλλά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου. Έπαιξε και πραγματικά παρέδωσε μαθήματα υποκριτικής σε δεκάδες ταινίες. Την πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση την έκανε στο "Ζέζεμπελ", δίπλα στην Μπέτι Ντέιβις και την τελευταία του το 1981 στη "Χρυσή Λίμνη", δίπλα στην Κάθριν Χέπμπορν και την κόρη του Τζέιν Φόντα. Μια καλή ταινία που του χάρισε το Όσκαρ ερμηνείας.

Παιδιά του η διάσημη ηθοποιός και πολλά άλλα στη συνέχεια, Τζέιν Φόντα, αλλά και ο Πίτερ Φόντα, που πέθανε πριν λίγο καιρό. Η Τζέιν Φόντα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μεγάλη σταρ των δεκαετιών '60 -'80, σύμβολο του σεξ, με δυο Όσκαρ ερμηνείας στην κατοχή της, τρεις γάμους, ο πρώτος, επεισοδιακός με τον Ροζέ Βαντίμ, ο τρίτος πολύκροτος με τον δισεκατομμυριούχο και ιδρυτή του CNN, Τεντ Τέρνερ. Ταινίες της που έχουν περάσει στην ιστορία "Ξυπόλυτοι στο Πάρκο", "Η Εξαφάνιση", "Σκοτώνουν τα Άλογα Όταν Γεράσουν", "Το Σύνδρομο της Κίνας".

Ο Πίτερ Φόντα, αν δεν είχε σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει στον περίφημο πια "Ξένοιαστο Καβαλάρη" ίσως να είχε περάσει σχεδόν απαρατήρητος. Θα ήταν αδικία, για έναν αξιόλογο ηθοποιό, έναν ανήσυχο στρατευμένο καλλιτέχνη που αναζητούσε πάντα κάτι περισσότερο από την εμπορική επιτυχία. Επίσης ήταν πατέρας της καλής ηθοποιού Μπρίτζετ Φόντα, που έχουμε δει και στο "Νονό 3".

Οι υπέροχοι Χιούστον

Οικογένεια ηθοποιών, που συνεχίζει ακόμη την πορεία της στο κινηματογραφικό στερέωμα, αλλά με έναν σκηνοθέτη ανάμεσά τους, τον Τζον Χιούστον, που θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για τις ταινίες που γύρισε και για τον άστατο χαρακτήρα του. Πατέρας του Τζον, ο Γουόλτερ Χιούστον (1883-1950), ήταν ένας εξαιρετικός καρατερίστας, που έπαιξε σε πολλές ταινίες και κέρδισε το Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου το 1948 με το αριστουργηματικό γουέστερν "Ο Θησαυρός της Σιέρα Μάντρε", σε σκηνοθεσία του γιου του Τζον. Ο Τζον Χιούστον (1906 -1987) είναι ένας από τους σκηνοθέτες που πήραν τη σκυτάλη από τους κορυφαίους του αμερικανικού σινεμά και τη μετέφεραν στην επόμενη γενιά. Επιπλέον πρόσθεσε και αυτός ένα λιθαράκι για το σινεμά που συνδύαζε την τέχνη με το θέαμα, σκηνοθετώντας ορισμένα αριστουργήματα, ενώ έπαιξε και σε κάποια φιλμ, μερικούς χαρακτηριστικούς ρόλους, όπως στο "Τσαϊνατάουν" του Πολάνσκι. Μανιώδης καπνιστής και γερό ποτήρι, του άρεσε η περιπέτεια, ενώ οι τρέλες με τις παρέες του (Σπένσερ Τρέισι, Μπόγκαρντ κλπ) αξιομνημόνευτες.

Ορισμένες από τις κλασικές του ταινίες είναι "Το Γεράκι της Μάλτας", "Η Ζούγκλα της Ασφάλτου", "Κι Λάργκο", "Οι Ασυγχώρητοι", "Ανταύγειες σε Χρυσά Μάτια", "Αταίριαστοι", "Ο Άνθρωπος που Ήθελε να Γίνει Βασιλιάς", "Κάτω από το Ηφαίστειο" και το κύκνειο άσμα του "Οι Δουβλινέζοι".

Η κόρη του Αντζέλικα Χιούστον, έπαιξε σε ορισμένες ταινίες, ξεχωρίζοντας με το χαρακτηριστικό της πρόσωπο, με τα αδρά χαρακτηριστικά. Καλύτερη εμφάνισή της ήταν στο έξοχο φιλμ του πατέρα της "Η Τιμή των Πρίτζι", δίπλα στον Τζακ Νίκολσον, με τον οποίο είχε ερωτική σχέση εκείνη την εποχή. Ο γιος του Ντάνι Χιούστον, καρατερίστας καριέρας, περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά είχε και τις καλές του στιγμές, όπως στην ταινία "Ο Επίμονος Κηπουρός".

Ο θρύλος του Κερκ και ο Μάικλ Ντάγκλας

Ο Κερκ Ντάγκλας, που πέθανε το 2020, βρισκόταν απο δεκατίες στην κατηγορία των θρύλων του παγκόσμιου κινηματογράφου. Λογικό, αφού η τεράστια πορεία του στον κινηματογράφο, αλλά και η επιμονή του στο να βρίσκεται δίπλα στους κατατρεγμένους τον κατέστησαν έναν από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς παγκοσμίως. Τεράστιος υποκριτικά, με πνεύμα ανήσυχο που δεν αρκέστηκε στην εμπορική επιτυχία και τις συνταγές του Χόλιγουντ, αλλά έπεσε με τα μούτρα στο κοινωνικό σινεμά και επέβαλε στα στούντιο ανένταχτους και "ενοχλητικούς" σκηνοθέτες όπως τον Κιούμπρικ και σεναριογράφους που είχαν μπει στον "μαυροπίνακα" (Ντόναλντ Τράμπο). Στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου η Ακαδημία κράτησε αποστάσεις από τις επιλογές του και παρότι προτάθηκε τρεις φορές για Όσκαρ, δεν του δόθηκε ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο, για τις απίστευτες ερμηνείες του, παρά μόνο το τιμητικό Όσκαρ το 1996, όταν πίστευαν ότι είναι κοντά στο τέλος της γεμάτης ζωής του, για να τους διαψεύσει ακόμη μια φορά…

Έπαιξε σε ταινίες σταθμούς του σινεμά. Μερικές μόνο απ' αυτές είναι: "Σταυροί στο Μέτωπο" (Κιούμπρικ), "Το Τελευταίο Ατού" (Μπίλι Γουάιλντερ), "Αίμα στον Πράσινο Βάλτο" (Τζον Στάρτζες), "Η Ωραία και το Κτήνος" (Βιντσέντε Μινέλι) και "Σπάρτακος" (Κιούμπρικ).

Και οι τέσσερις γιοι του ασχολήθηκαν με τον κινηματογράφο, αλλά αυτός που έγινε παγκόσμια γνωστός ήταν ο Μάικλ Ντάγκλας, ένας αρκετά καλός ηθοποιός, ένας σταρ που ειδικά τις δεκαετίες του '80 και '90 γνώρισε στιγμές δόξας. Την πρώτη του ουσιαστικά σημαντική εμφάνιση θα την κάνει στο εξαιρετικό "Το Σύνδρομο της Κίνας", δίπλα στην Τζέιν Φόντα και τον Τζακ Λέμον το 1979. Ο Μάικλ Ντάγκλας, είναι παντρεμένος (δεύτερη σύζυγος) με την επίσης γνωστή ηθοποιό Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, που έχει και αυτή τη δική της πορεία στο σινεμά.

Η φαμίλια Κόπολα

Τα επιτεύγματα του Φράνσις Φορντ Κόπολα δεν είναι λίγα. Και μόνο οι ταινίες σταθμοί για το παγκόσμιο σινεμά "Νονός", "Αποκάλυψη Τώρα" και "Συνομιλία" είναι αρκετές για να τον βάλουν με άνεση στους κορυφαίους κινηματογραφιστές όλων των εποχών. Ο πατέρας του Καρμίνε Κόπολα, σημαντικός μουσικός και συνθέτης, τον ώθησε προς τις τέχνες και ο Φράνσις πολύ γρήγορα μπήκε στον κινηματογραφικό χώρο σαν σίφουνας κέρδισε το Όσκαρ σεναρίου για το "Πάτον" και λίγο μετά σαρώνει με το επικό του "Νονό".

Ο Κόπολα ανέδειξε μια σειρά από νέους ηθοποιούς που στη συνέχεια καταξιώθηκαν στο κινηματογραφικό στερέωμα, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσά τους ήταν και ο Νίκολας Κέιτζ, που ήταν ανιψιός του. Επίσης, στις ταινίες του έδωσε ιδιαίτερα καλούς ρόλους και στην αδελφή του Τάλια Σάιρ (στον "Νονό") η οποία πρωταγωνίστησε και στην πρώτη ταινία "Ρόκι". Η κόρη του Σοφία Κόπολα συνεχίζει στο δρόμο του, αφού έπαιξε σε κάποιες ταινίες. Για όσους δεν το γνωρίζουν έπαιξε και στον πρώτο "Νονό" (το μωρό στη βάπτιση) και στο δεύτερο μέρος (το κορίτσι στο πλοίο) και φυσικά στο τρίτο και τελευταίο μέρος, κάνοντας την κόρη και διάδοχο της αυτοκρατορίας Κορλεόνε. Στη συνέχεια πέρασε πίσω από την κάμερα γυρίζοντας ταινίες, με πιο γνωστή τη δραματική "Χαμένοι στη Μετάφραση", η οποία είχε προταθεί για τέσσερα Όσκαρ. Εννοείται ότι και οι δύο αδελφοί της Ρόμαν και Τζιανκάρλο Κόπολα ασχολούνται με τον κινηματογράφο.

Από τους Κέρτις στους Τσάπλιν

Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες περιπτώσεις πέρα από τις παραπάνω. Μερικές απ' αυτές είναι:

Ο Τόνι Κέρτις, παιδί Ούγγρων μεταναστών που έλαμψε γρήγορα στο Χόλιγουντ, κερδίζοντας την καταξίωση στο κλασικό φιλμ "Όταν Σπάσαμε τις Αλυσίδες", δίπλα στον Σίντνεϊ Πουατιέ και προτάθηκε για Όσκαρ ερμηνείας. Είχε την τύχη την επόμενη χρονιά να γυρίσει την κλασική κωμωδία "Μερικοί το Προτιμούν Καυτό" (Μπίλι Γουάιλντερ) δίπλα στον Τζακ Λέμον και την Μέριλιν Μονρόε και να γίνει σταρ πρώτου μεγέθους. Έπαιξε σε πάνω από 100 ταινίες, παντρεύτηκε έξι φορές, την πρώτη με τη διάσημη ηθοποιό Τζάνετ Λι την πρωταγωνίστρια του "Ψυχώ". Καρπός του έρωτά τους, η Τζέιμι Λι Κέρτις, που ξεκίνησε το 1978 με το καλτ φιλμ τρόμου "Η Νύχτα με τις Μάσκες", ενώ ήταν απολαυστική στις κωμωδίες "Πολυθρόνα για Δύο" και "Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα".

Η Ίνγκριτ Μπέργκμαν που άφησε το Χόλιγουντ για να πάει να δουλέψει με τον φημισμένο Ρομπέρτο Ροσελίνι και καρπός του έρωτά τους ήταν η Ιζαμπέλα Ροσελίνι, μια ηθοποιός που άφησε κι αυτή το δικό της στίγμα στο σινεμά.

Ο Γουόρεν Μπίτι με την Σίρλεϊ Μακ Λέιν που, ναι, είναι αδέλφια. Έγραψαν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στο σινεμά. Ο Μπίτι, θρυλικός γυναικοκατακτητής, αλλά και υπέροχος ηθοποιός και σκηνοθέτης (σεναριογράφος και παραγωγός), έχει στο ενεργητικό του εμβληματικές ταινίες ("Οι Κόκκινοι", "Μπόνι και Κλάιντ"). Παραμένει από το 1992 παντρεμένος με την γνωστή ηθοποιό Άνετ Μπένινγκ. Η αξιαγάπητη Σίρλεϊ υπήρξε μια από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της, που υπηρέτησε όλα τα κινηματογραφικά είδη σε υψηλό επίπεδο.

Ο 85χρονος Γιον Βόιτ ένας σημαντικός ηθοποιός που ακόμη βρίσκεται στην ενεργό δράση και είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στις ταινίες "Ο Καουμπόι του Μεσονυχτίου", Όταν Ξέσπασε η Βία" και "Το Τρένο της Μεγάλης Φυγής" είναι πατέρας της διάσημης σήμερα, αλλά όχι ιδιαίτερης υποκριτικής ικανότητας, Ατζελίνα Τζολί, η οποία απασχολεί τη δημοσιότητα κυρίως για τον χωρισμό της με τον Μπραντ Πιτ. Γνωστή είναι και η κακή σχέση της με τον πατέρα της, με τον οποίο τα ξαναβρήκε τα τελευταία χρόνια.

Πηγαίνοντας πολύ πίσω συναντάμε την περίπτωση του Τσάρλι Τσάπλιν. Έναν θρύλο, αλλά πάνω απ' όλα έναν από τους πραγματικά κορυφαίους του κινηματογράφου. Αυτό ίσως που δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος είναι ότι πρόκειται για παιδί καλλιτεχνών του βαριετέ και ότι από τα εννέα του παιδιά τα έξι έχουν δουλέψει στο σινεμά, με πιο γνωστή την Τζεραλντίν ("Δόκτωρ Ζιβάγκο").

Ένας ακόμη από τους πρωτοπόρους του σινεμά, ο Ντάγκλας Φέρμπανκς, ο οποίος ήταν ο πρώτος ουσιαστικά μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ και ιδρυτής, μαζί με Τσάπλιν και Μαίρη Πίκφορντ, της United Artists. Γιος του και ο Ντάγκλας Φέρμπανκς Τζ που μετέφερε την αίγλη του ονόματός του για πολλά χρόνια ακόμη.

Η Ολίβια ντε Χάβιλαντ, που έφυγε από τη ζωή το 2020 είχε απασχολήσει για χρόνια την κοινή γνώμη για τη διαμάχη της με την αδελφή της διάσημη επίσης ηθοποιό Τζόαν Φοντέιν. Μια πικρή, πολλές φορές σκληρή ιστορία που ακόμη και σήμερα δημιουργεί μύθους και ιδέες για σενάρια, όπως και οι ιστορίες όλων αυτών των μεγάλων οικογενειών του Χόλιγουντ...

