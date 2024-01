Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία απόψε στους “16” - Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Με τον αγώνα που θα κρίνει το τελευταίο "εισιτήριο", ολοκληρώνεται την Πέμπτη η φάση των “16” του Κυπέλλου Ελλάδος. Δείτε τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Ολοκληρώνεται σήμερα το παζλ, των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος, με την αναμέτρηση του Λεβαδειακόύ με την Νίκη Βόλου να ρίχνει αυλαία στην φάση των 16 της διοργάνωσης.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία επική πρόκριση στα πέναλτυ, απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακό. Καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε δίχτυα στα 120 λεπτά της κανονικής διάρκειας και της παράτασης και έτσι ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτυ, με τον Γιούρι Λοντίγκιν να μετατρέπεται σε ήρωα για τους "Πράσινους" και να τους χαρίζει την νίκη αποκρούοντας πέναλτυ του Καρβάλιο. Μοιραίος για τους Πειραιώτες ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία.

Νωρίτερα, ο Άρης προκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο, επικρατώντας της ΑΕΚ στα πέναλτυ. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε με σκορ 1-1. Σκόρερ για την "Ένωση" χρίστηκε ο Γκατσίνοβιτς, λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 2ο ημίχρονο ισοφάρισε για τον Άρη ο Μορόν με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Σουλεϊμάνοφ. Το 1-1 διατηρήθηκε μέχρι την λήξη της κανονικής διάρκειας. Τίποτα δεν άλλαξε στην παράταση. Στην διαδικασία των πέναλτυ ο Κουέστα νίκησε τους Πόνσε και Βίντα και χάρισε τη νίκη στου Θεσσαλονικείς.

ΟΦΗ και Παναιτωλικός, πανηγύρισαν και αυτοί την πρόκριση στους "8", αποκλείωντας Κηφισιά και Καλλιθέα αντίστοιχα.

Για την προημιτελική φάση, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο και ο ΟΦΗ τον Παναιτωλικό. Ο Άρης περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε ήδη τον πρώτο του αγώνα για τους "8' επικρατώντας εύκολα του Πανσερραϊκού με 0-4 στο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών, και εκτός συγκλοινιστικού απροόπτου, έκλεισε ήδη θέση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

