Greek Mafia: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα μεταφέρθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι συλληφθέντες ως «εκτελεστές» της Greek Mafia.

Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες ως μέλη της ομάδας εκτελεστών που το 2022 και το 2023 είχαν δολοφονήσει τρία πρόσωπα με κεντρικό ρόλο στον χώρο της αποκαλούμενης Greek mafia.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων στη 1 το μεσημέρι με συμβατικά αυτοκίνητα της ΕΛΑΣ και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και σε λίγη ώρα αναμένεται να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για όσα τους καταλογίζονται με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Αστυνομία.

Ακολούθως θα οδηγηθούν στον Ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συμμετοχή στην ομάδα των εκτελεστών, που, όπως προέκυψε από τις έρευνες της Ασφάλειας Αττικής, είναι πίσω από τις δολοφονίες ανθρώπων της λεγόμενης Greek Mafia και συγκεκριμένα του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βοιωτίας και των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη στον Πειραιά.

Πρόκειται για έναν 29χρονο και έναν 39χρονο που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, ενώ ακόμη ένα άτομο συνελήφθη χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν γεμιστήρες από καλάσνικοφ, αλλά δεν έχει εξακριβωθεί εάν εμπλέκεται σε δολοφονίες ή ήταν συνεργάτης των δολοφόνων.

Στη δικογραφία, που έχει σχηματίσει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ άτομα.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή, εκτός από τους πρώτους δύο συλληφθέντες, αναζητείται στην Ελλάδα ακόμη ένας συνεργός τους, ενώ ένας κρατείται στις φυλακές της Λάρισας, ένας στις φυλακές του Μαυροβουνίου και δύο φαίνεται πως έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τρεις ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονιών. Οι τρεις απόπειρες είναι εναντίον ομογενή -από την πρώην Σοβιετική Ένωση- στην Πιερία το περασμένο καλοκαίρι και δύο συγγενικών προσώπων του Σκαφτούρου που τραυματίστηκαν από τις σφαίρες κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης στα Σκούρτα.

Επίσης, φέρονται να ενέχονται σε επίθεση με βόμβα που εξερράγη σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του γιου του Σκαφτούρου, ενώ και ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων στο παρελθόν έχει γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, καθώς είχαν βάλει εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό του στον Ασπρόπυργο.

Για την υπόθεση αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ το απόγευμα.

