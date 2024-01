Κοινωνία

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Πορείες φοιτητών και μαθητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους δρόμους βγήκαν και σήμερα φοιτητές και μαθητές, που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, την ώρα που αυξάνονται οι καταλήψεις σε σχολεία και Σχολές. Επεισόδια μετά τις πορείες.

-

Μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας συγκεντρώθηκαν στα Προπυλαια, από όπου ξεκίνησε η πορεία προς τη Βουλή. Λίγο νωρίτερα ανάλογη πορεία είχε ξεκινήσει και στη Θεσσαλονίκη.

Με φόντο το νομοσχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων φοιτητές αλλά και μαθητές διαμαρτύρονται καθώς, όπως αναφέρουν, η εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών με τα δημόσια πανεπιστήμια «θα δημιουργήσει αποφοίτους δύο ταχυτήτων» ζητώντας ταυτόχρονα ενίσχυση της δωρεάν δημόσιας παιδείας.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Θάνος Κλωνόπουλος, μεταξύ άλλων ζητουν και αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολικά κτήρια και τις υποδομές, κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών, κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και της Τράπεζας Θεμάτων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων αρκετές Σχολές και σχολεία τελούν υπό κατάληψη με τα μαθήματα να γινονται μέσω τηλεκπαίδευσης, όπως προβλέπει ο νόμος.

Στην σημερινή κινητοποίηση μετέχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι μαλιστα έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11 εως 14.00, για να μπορέσουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.

Περίπου 30 κουκουλοφόροι, μετά την πορεία που κατέληξε στο ΑΠΘ, βγήκαν στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος του κτιρίου του Βιολογικού και πέταξαν μολότοφ και πέτρες προς δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονται στην οδό Γεωργίου Βιζυηνού. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Τα πνεύματα έπειτα ηρέμησαν.

όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλόνικη, Βαγγέλης Κοκολάκος.

Επεισόδια σημειώθηκαν και μετά το τέλος της πορείας, στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξεταστική για Τέμπη - Πρώην πρόεδρος ΡΑΣ: Πρωταρχικότατος ο ανθρώπινος παράγοντας

Αστυνομία: Υπαρχηγός ο Πασχάλης Συριτούδης

Ακρίβεια: Τροπολογία για την κερδοσκοπία και το βρεφικό γάλα