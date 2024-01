Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μακάμπι: επιστροφή στις νίκες για τους ερυθρόλευκους

Παρά την απώλεια του Φαλ και με τον Μιλουτίνοφ σε μία εξαιρετική βραδιά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, με 20 πόντους και με ρεκόρ καριέρας στον τομέα των ριμπάουντ (20) ... έπαιξε και για τον τραυματία Μουσταφά Φαλ και ο Ολυμπιακός... μετέτρεψε σε «πάρτι» τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ (89-72), για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Mε «βροχή» από τρίποντα (13/29) και τους Κέινααν (20π. με 4/7 τρίποντα), Πίτερς (17π. με 2/3 τρίποντα) «καυτούς», ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση για τις δύο ήττες από Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια στην Ισπανία την περασμένη «διαβολοβδομάδα». Κρατώντας τους Ισραηλινούς κάτω από τους 75 πόντους χάρη στην άμυνά της, η ομάδα του Πειραιά έκανε το δύο στα δύο απέναντι στην ομάδα του Όντεντ Κάτας στην κανονική περίοδο και την «έπιασε» στον βαθμολογικό πίνακα (12-10).

Ο MVP του ματς... ίσως και της 22ης αγωνιστικής, Νίκολα Μιλουτίνοφ, είχε μαζέψει 19 ριμπάουντ ως παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 30 Δεκεμβρίου 2020, για να αποτελέσει ρεκόρ καριέρας η αποψινή συγκομιδή των 20 «σκουπιδιών».

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας που εν τη απουσία του Λορένζο Μπράουν δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική στηρίχτηκε στους Ουέιντ Μπάλντγουιν (18π., 5ρ., 3ασ.), Ταμίρ Μπλατ (10π., 7ασ.), Μπόνζι Κόλσον (10π.), ενώ ... 9 ριμπάουντ μάζεψε ο Τζος Νίμπο.

Πλέον, ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ που ακολουθεί στην Basket League, τη Δευτέρα (22/1).

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 42-36, 69-57, 89-72

Με Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Τους Μπάλντγουιν, Ντιμπαρτολομέο, Κόλσον, Σόρκιν και Νίμπο ξεκίνησε ο Οντεντ Κάτας.

Με ενέργεια και ταχύτητα μπήκαν στο παρκέ οι παίκτες του Μπαρτζώκα και παρά την αρχική αστοχία (δη του Τόμας Ουόκαπ), έγιναν γρήγορα πρωταγωνιστές της 1ης περιόδου. Ο Άλεξ Πίτερς βγήκε μπροστά και ο Αϊζέια Κέινααν «έγραψε» με τρίποντο το 9-2. Ο Ολυμπιακός προσπέρασε και με +13 (20-7) με νέο τρίποντο του Κέινααν. Ο Μιλουτίνοβ ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα και τέλειωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 6 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Κέινααν έδωσε 9 πόντους με 2/2 τρίποντα, ενώ 7 πόντους πρόσφερε ο Πίτερς. Η υπεροχή των Πειραιωτών στα επιθετικά ριμπάουντ (7 έναντι 3ών της Μακάμπι) και τα 2 μόνο λάθη δεν αποδείχτηκαν αρκετά, όμως για να διατηρήσει σημαντική διαφορά ο Ολυμπιακός. Οι Ισραηλινοί με τρίποντα από Τζον Ντιμπαρτολομέο και Ταμίρ Μπλατ (2/2 αμφότεροι) μείωσαν σε 23-16, ενώ η πρώτη περίοδος βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο -8 (26-18).

Η παρουσία του Κουβανού φόργουορντ Χασιέλ Ριμπέρο αποδείχτηκε «κλειδί» της επιστροφής της Μακάμπι στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου. Αφού πρώτα μείωσε σε 28-24, κατάφερε και να ισοφαρίσει σε 28-28 με τρίποντο του Μπάλντγουιν. Ο Ναζ-Μήτρου Λονγκ έβγαλε από τη δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό, για το 31-28. Η Μακάμπι θα κυνηγούσε στο σκορ για το υπόλοιπο της 2ης περιόδου, φτάνοντας έως το -3 (39-36), έστω κι αν ο Ολυμπιακός δεν εντυπωσίαζε και με το χαμηλό τέμπο που είχε πάει το παιχνίδι να μην τον ευνοεί. Η εξαιρετική βραδιά του Μιλουτίνοβ ήταν ο παράγοντας που επέτρεπε στην ομάδα του Πειραιά να διατηρεί την πρωτοπορία, με τον Σέρβο σέντερ να μετρά double double (10π. και 12ρ.) στο ημίχρονο (42-36).

«Δαιμονισμένος» μπήκε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο. Αφού πρώτα επέτρεψαν στον Ρομάν Σόρκιν να μειώσει σε 42-38, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επιδόθηκαν σε σερί 12-0 για το +16 (54-38)! Αρχικά με τρία διαδοχικά τρίποντα από Πίτερς, Κέινααν και Ουόκαπ ο Ολυμπιακός είχε «γράψει» το 51-38, με τους Πίτερς και Μιλουτίνοβ (12π. και 15ρ. έως τότε ο Σέρβος) να είναι αυτοί που ολοκλήρωσαν το «ερυθρόλευκο» σερί. Το τρίποντο του Ρομάν Σόρκιν «ξεκόλλησε» τους Ισραηλινούς (54-41), αλλά ο Ουόκαπ απάντησε από τα 6.75 (57-41). Η Μακάμπι πλησίασε στο -11 (60-49) με λύσεις από Ουέιντ Μπάλντγουιν και Μπόνζι Κόλσον, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +17, (67-50), με διαδοχικά τρίποντα από Πίτερς και Παπανικολάου. Με τέσσερις πόντους του Μπλατ και τρίποντο του Ουέμπ, η Μακάμπι πλησίασε στο -12 (69-57) στο 30ό λεπτό.

Ένα σερί 9-0 (5π. από Κέινααν και από 2 οι Πετρούσεφ, Λαρεντζάκης) με το... καλημέρα στην 4η περίοδο έφερε τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στο +21, 78-57. H Μακάμπι πλέον... πάλευε για το... ακατόρθωτο. Ο Ράφι Μένκο ευστόχησε έξω από τη γραμμή του τριπόντου (81-64), ο Μπάλντγουιν πήρε τη μία επίθεση μετά την άλλη για την ομάδα του, αλλά ο Νίκολα Μιλουτίνοβ είχε πάρει «φωτιά». Αφού έκανε το 85-70, πήρε και το 20ό ριμπάουντ του στον αγώνα, κάνοντας ρεκόρ καριέρας. Και αμέσως μετά «έγραψε» και το 87-70, αλλά και το 89-70, για να φτάσεις τους 20 πόντους και τα 20 ριμπάουντ. Ο Μπάλντγουιν έφτασε τους 18 πόντους, με 2/2 βολές, για το τελικό 89-72.



Διαιτητές: Γιαβόρ (Κροατία), Κορτές (Ισπανία), Ουντιάνσκι (Μεγάλη Βρετανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Ουίλιαμς-Γκος 5 (1), Κέινααν 20 (4), Λαρεντζάκης 6 (1), Μήτρου-Λονγκ 3 (1), Παπανικολάου 7 (2), Πίτερς 17 (2), Πετρούσεφ 5, Μιλουτίνοφ 20, Σίκμα, ΜακΚίσικ

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Οντεντ Κάτας): Κλίβελαντ, Ουέμπ 3 (1), Μπάλντγουιν 18 (1), Μένκο 5 (1), Σόρκιν 9 (1), Ντιμπαρτολομέο 6 (2), Ριμπέρο 8, Νίμπο 3, Μπλατ 10 (2), Κόλσον 10

