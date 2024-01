Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζάκυνθος: Σεισμός “ταρακούνησε” το νησί

Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού και ποιο ήταν το εστιακό του βάθος

Νυχτερινός σεισμός θορύβησε κατοίκους στη Ζάκυνθο, καίτοι ο πληθυσμός του νησιού είναι συνηθισμένος σε σεισμικές δονήσεις.

Ο σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 19 Ιανουαρίου ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 65 χλμ. Νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5,8 χλμ.

