Αθλητικά

Superleague: Οι “μάχες” της 19ης αγωνιστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ματς της 19ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Superleague. Το ντέρμπι της Κυριακής.

-

Στον απόηχο των αναμετρήσεων για το Κύπελλο Ελλάδας, συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο 20-21/1 το πρωτάθλημα της Super League με τα παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής. Το Σάββατο το ενδιαφέρον στρέφεται στην ουρά της κατάταξης και την Κυριακή στην κορυφή της.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός που προπορεύονται έχουν, θεωρητικά, εύκολο έργο. Οι «ασπρόμαυροι», των οκτώ νικών στα εννέα τελευταία ματς πρωταθλήματος, ταξιδεύουν στο Πανθεσσαλλικό για να αντιμετωπίσουν τον Βόλο που συμπλήρωσε πέντε σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «πράσινοι», από την άλλη, έπειτα από τη δραματική πρόκριση στα πέναλτι επί του Ολυμπιακού, περιμένουν τον Αστέρα Τρίπολης που ευελπιστεί να παραμείνει στην εξάδα, έχοντας καταγράψει τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια για τη Super League.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός καλούνται να αφήσουν πίσω τους οδυνηρούς αποκλεισμούς – αμφότεροι στα πέναλτι – από Άρη και Παναθηναϊκό, αντίστοιχα. Ο «Δικέφαλος» πηγαίνει στο κοντινό Περιστέρι όπου τον περιμένει ο αήττητος επί των ημερών του Σάσα Ιλιτς (5-5-0 για τη Super League), Ατρόμητος, που μεσοβδόμαδα διέλυσε με 4-0 την ΑΕΛ για το Κύπελλο. Οι «ερυθρόλευκοι», από την πλευρά τους, ανηφορίζουν στη Θεσσαλονίκη για να παίξουν με τον, αναγεννημένο με τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο του, Άρη. Σε περίπτωση, μάλιστα, που οι «κιτρινόμαυροι» πάρουν το «τρίποντο», θα βρεθούν μία ανάσα από την τετράδα.

Στους «Ζωσιμάδες», ως «εξάποντο» στη «μάχη» της παραμονής λογίζεται το παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Πανσερραϊκό. Η σύμπτωση έγκειται στο ότι και οι δυο ομάδες ηττήθηκαν εσχάτως από τον ΠΑΟΚ (για το πρωτάθλημα οι Ηπειρώτες για το Κύπελλο οι Σερραίοι) με το ίδιο σκορ, 4-0. ΟΦΗ και Παναιτωλικός πήραν δύσκολες προκρίσεις μεσοβδόμαδα και θα τεθούν αντιμέτωποι και στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ντεφορμέ, ωστόσο, αμφότεροι και ειδικά οι Κρητικοί συμπλήρωσαν 11 ματς χωρίς νίκη. Στο «Αθανάσιος Διάκος», τέλος, η Λαμία υποδέχεται την Κηφισιά με τις δυο ομάδες να έρχονται από ήττες και να έχουν, θεωρητικά, διαφορετικούς στόχους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

17:30 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία – Κηφισιά

19:00 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – Πανσερραϊκός

20:00 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

16:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ

17:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΚ

19:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

20:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023/24

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΠΑΟΚ 18 13-2-3 9-1-0 4-1-3 48-13 41 (1, +35)

2. Παναθηναϊκός 18 13-2-3 6-1-1 7-1-2 47-14 41 (1, +33)

3. ΑΕΚ 18 11-6-1 6-3-0 5-3-1 34-16 39

4. Ολυμπιακός 18 11-3-4 6-0-3 5-3-1 38-17 35

5. Άρης 18 9-3-6 7-2-1 2-1-5 29-21 30

6. Αστέρας Τρίπολης 18 8-2-8 4-1-5 4-1-3 23-28 26

7. Ατρόμητος 18 5-8-5 3-6-0 2-2-5 24-29 23

8. Λαμία 18 5-6-7 4-2-3 1-4-4 19-30 21

9. Πανσερραϊκός 18 4-6-8 3-3-1 1-3-7 21-32 18

10. ΟΦΗ 18 3-8-7 3-4-2 0-4-4 15-28 17

11. Παναιτωλικός 18 3-5-10 3-3-3 0-2-7 17-33 14 (3)

12. ΝΠΣ Βόλος 18 3-5-10 2-2-5 1-3-5 16-33 14 (0)

13. ΠΑΣ Γιάννινα 18 2-6-10 2-2-4 0-4-6 16-31 12 (3, +1)

14. Κηφισιά 18 2-6-10 2-4-4 0-2-6 19-41 12 (3, -1)

*Σύμφωνα με τις α) υπ' αριθ. 280/27.10.2023 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, β) υπ' αριθ. 68/10.11.2023 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων / Ε.Π.Ο., ο αγώνας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, με τέρματα 0-3. Στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Αλγόριθμος προβλέπει την αντίστασή του στη χημειοθεραπεία

Μανόλης Πατεράκης: Θρήνος για τον γιατρό από το Ηράκλειο

Γάζα: Οι σφοδρές μάχες… εξαπλώνονται ως την Ερυθρά Θάλασσα (εικόνες)