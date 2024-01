Πολιτική

Μαρινάκης σε Ιερώνυμο: Τα ζητήματα των δικαιωμάτων δεν λύνονται με δημοψηφίσματα

Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σχετικά με το εαν πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για το θέμα της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών.

Υπάρχει απόλυτος σεβασμός της κυβέρνησης στην Εκκλησία, ακούμε όλες τις απόψεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Σκάι 100,3 σχολιάζοντας την περέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, κατά την οποία ο προκαθήμενος της ελλαδικής εκκλησίας προέκρινε λύση δημοψηφίσματος για το ζήτημα.

Στη χώρα μας, είπε ο κ.Μαρινάκης, τα ζητήματα δικαιωμάτων δεν λύνονται με δημοψηφίσματα. Η άποψη του λαού εκφράζεται μέσω των εκλογών, το θέμα των ομοφύλων ήταν ψηλά στην προεκλογική μας ατζέντα.

Πιο αναλυτικά, ο κ.Μαρινάκης είπε: «Υπάρχει απόλυτος σεβασμός της κυβέρνηση στην εκκλησία. Προφανώς και ακούμε με απόλυτο σεβασμό συνολικά τις απόψεις γιατί η συμβολή της είναι διαχρονική και ειδικά σε περιόδους κρίσεων αυτά τα χρόνια για τη στήριξη των πολιτών. Από εκεί και πέρα. Καταρχάς στη χώρα μας τα ζητήματα δικαιωμάτων δεν λύνονται με δημοψηφίσματα. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα Η άποψη του ελληνικού λαού εκφράζεται στις εθνικές εκλογές που τα κόμματα κατεβαίνουν με τα προγράμματά τους και είτε εγκρίνονται είτε απορρίπτονται. Το δικό μας εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Στο δικό μας πρόγραμμα υπήρχε η ατζέντα για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ +. Και προεκλογική δέσμευση είναι και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο».

Χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης με τον Αρχιεπίσκοπο

«Είναι ένα επιχείρημα που ακούμε και από άλλους, πως θα μεγαλώσουν τα παιδιά με δύο μαμάδες και μπαμπάδες. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν πολλά παιδιά με δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες και δεν σημαίνει ότι είναι a priori ακατάλληλοι δύο άνδρες ή ένα ετερόφυλο ζευγάρι. Από το 1946 μπορούν να υιοθετήσουν ένας άνδρας και μια γυναίκα παιδί μόνοι και να συνάψει ένα σύμφωνο συμβίωσης και να το μεγαλώνουν μαζί (με άτομο του ίδιου φύλου). Αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί τα δικαιώματα του παιδιού και μπορεί το παιδί να καταλήξει σε ένα ίδρυμα. Πλέον θα ελέγχονται όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια και οι δύο υποψήφιοι για υιοθεσία αν είναι κατάλληλοι ενώ τώρα ελέγχεται στην πραγματικότητα μόνο ένας εκ των δύο. Άρα δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Ρυθμίζονται θέματα προς όφελος των παιδιών.»

«Δεν μπορεί κανείς να υποδείξει στην εκκλησία αν θα μιλήσει και τι θα πει. Έχει το δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις της. Εμείς όμως είμαστε ξεκάθαροι. Με απόλυτο σεβασμό στην εκκλησία, υπάρχει η εκτελεστική εξουσία στη χώρα. Αυτή εισηγείται ένα νομοσχέδιο και είναι στην κρίση των βουλευτών αν θα το εγκρίνει. Και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ψηφιστεί».

Ο κ.Μαρινάκης πρόσθεσε ότι στη χώρα μας έχουν ήδη διαμορφωθεί οικογένειες με ομόφυλα ζευγάρια, ενώ το ζήτημα θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης και εν τέλει της ψήφισης στις αρχές του Φεβρουαρίου από τη Βουλή.

Ιερώνυμος: Δημοψήφισμα για τα ομόφυλα ζευγάρια

Νωρίτερα, να γίνει δημοψήφισμα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είχε προτείνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την τελετή εγκαινίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης.

Ερωτηθείς μεταξύ άλλων από δημοσιογράφους, για το γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια όπως επίσης και για την μυστική συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος διευκρίνισε ότι η συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό ήταν για άλλο θέμα και ότι την επίσημη θέση της Εκκλησίας για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, θα την ακούσουμε την Τρίτη.

