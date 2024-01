Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Σύσσωμη η “οικογένεια” στα εγκαίνια του αθλητικού κέντρου (εικόνες)

Το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ εγκαινιάστηκε παρουσία πολλών μελών της ΠΑΕ και του Αθλητικού Συλλόγου.

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/1) ο αγιασμός της προσφάτως αποκτηθείσας έκτασης 150 στρεμμάτων - δώρο του Ιβάν Σαββίδη - στην Θέρμη. Παράλληλα, μπήκαν τα «θεμέλια» για το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.

Παρόντες πολλά μέλη από την ΠΑΕ και τον ΑΣ ΠΑΟΚ, όπως και ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου του Βορρά». Σύμφωνα με τα σχέδια και τις εξαγγελίες, εντός διετίας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και η ανδρική ομάδα να είναι σε θέση να αρχίσει εκεί τις προπονήσεις, ενώ θα ακολουθήσουν στη συνέχεια τα υπόλοιπα τμήματα των ακαδημιών.

Ο Άγγελος Αναστασιάδης, εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, ήταν αυτός που μετέφερε το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κύριος Σαββίδης ευχαριστεί τους ιεράρχες για την τιμή να αγιάσει το μέρος αυτός. Θέλει να ευχαριστήσει όλους αυτούς που για έναν χρόνο και παραπάνω προσέφεραν στο να δημιουργηθεί αυτός ο κόσμος για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τους ευχαριστεί από καρδιάς. Για μένα προσωπικά, αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής. Από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος το κάνει πραγματικότητα, δεν έχω λόγια να περιγράψω το τι αισθάνομαι. Θέλω να πω ότι δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα γι' αυτόν τον χώρο.

Από έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Έναν έντιμο άνθρωπο που με τον δικό του τρόπο θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Αυτό θέλω να το τονίσω εγώ. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει πολύ καθαρές σκέψεις. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την Ελλάδα. Δυστυχώς, αυτόν τον άνθρωπο που είναι με την εκκλησία και τον Θεό, προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να τον μειώσουν και να περάσουν λάθος μηνύματα για ό,τι έχει προσφέρει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην εκκλησία. Για μια ακόμη φορά θέλω να μεταφέρω τις ευχαριστίες του. Αυτό το μέρος εδώ θα μεγαλουργήσει. Θα γίνει ένα αθλητικό κέντρο που δεν υπάρχει στα Βαλκάνια και θα είναι το καλύτερο της Ευρώπης».

