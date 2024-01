Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Αξιωματικός Πυροσβεστικής: Από τις έξι το απόγευμα υπήρχε η πληροφορία για νεκρούς

Τι κατέθεσε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος αξιωματικός της Πυροσβεστικής κατα την απολογία του για την πληροφορία που είχαν για νεκρούς στο Μάτι.

Της Λίας Κοντοπούλου

Στην αποκάλυψη ότι από τις έξι το απόγευμα υπήρχε η πληροφορία πως υπάρχουν νεκροί στην πυρκαγιά στο Μάτι και στο Νέο Βουτζά προχώρησε κατηγορούμενος αξιωματικός της Πυροσβεστικής κατά την απολογία του στη δίκη.

Πρόκειται για τον τότε επικεφαλής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, ο οποίος παραδέχθηκε ότι περίπου στις έξι το απόγευμα έφτασε στα αφτιά του η πληροφορία πως υπάρχουν δύο νεκροί στο πύρινο μέτωπο. Ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον τότε Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και μετέπειτα αρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο. Όμως, όπως εξήγησε στο δικαστήριο, δεν κατάφερε να τον βρει και έτσι μετέφερε την πληροφορία σε έναν άλλον αξιωματικό της πυροσβεστικής, ο οποίος έχει αποβιώσει.

Ο ίδιος κατηγορούμενος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η οργανωμένη απομάκρυνση θα ήταν ένα «εφιαλτικό σενάριο» και δεν θα αποτελούσε ενδεδειγμένη λύση για λόγους ασφαλείας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ήταν η απολογία του τότε διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού Νέας Μάκρης. Μίλησε για ελλείψεις στα μέσα πυρόσβεσης και περιέγραψε εικόνες που όπως είπε παραπέμπουν σε εμπόλεμη περιοχή, σαν να ήμασταν σε μάχη Ιράν – Ιράκ, όπως είπε χαρακτηριστικά.

