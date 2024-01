Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Παράνομα φάρμακα: Ελεύθερη με όρους η φαρμακοποιός

Τι είπε στην απολογία της η φαρμακοποιός που κατηγορείται ότι πούλαγε φάρμακα και ναρκωτικά χωρίς ταινία γνησιότητας.

Η φαρμακοποιός που κατηγορείται ότι πούλαγε φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς κουπόνια( ταινία γνησιότητας) Οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια και μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 10.000 ευρώ.

Η ίδια στην απολογία της, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία. Κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι επρόκειτο για φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν ηλεκτρονικά και για λόγους οικονομικής διευκόλυνσης των πελατών της τα κρατούσε στο φαρμακείο για να τα διαθέσει σιγά σιγά, όταν θα ήταν σε θέση να τα πληρώσουν.

Το χρονικό της υπόθεσης:

Σε επιτόπια έρευνα στο φαρμακείο της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 69 συσκευασίες με 1820 δισκία ναρκωτικών φαρμάκων, τα οποία κατείχε χωρίς την ταινία γνησιότητας. Κατά την ίδια έρευνα εντοπίστηκαν κι άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν έφεραν τα προβλεπόμενα κουπόνια και για την περίπτωση αυτή διεξάγεται περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα παραπάνω φάρμακα συνταγογραφήθηκαν σε προγενέστερο διάστημα και οι συνταγές εκτελέστηκαν χωρίς να έχουν παραδοθεί σε πελάτες.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών με τη μορφή της κατοχής και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

